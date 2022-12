iPhone, la riparazione self-service arriva in Italia/ Ecco come funziona e i costi

Apple ha lanciato il suo servizio di riparazione self-service per iPhone in Europa, Italia compresa. Si tratta, come scrive il Corriere della Sera, del servizio cosiddetto Self Service Repair e che permetterà la riparazione di iPhone 12 e 13, e dei portatili con Apple Silicon. “Crediamo che la migliore tecnologia per i nostri clienti e per il pianeta sia una tecnologia che dura – le parole di Jeff Williams, Chief Operating Officer della compagnia – ed è per questo che progettiamo i nostri prodotti in modo che siano durevoli e raramente richiedano manutenzione o riparazione”.

“Ma quando è necessaria una riparazione – ha proseguito il manager di Apple – vogliamo che i clienti abbiano molte opzioni per una riparazione sicura, affidabile e protetta. Ecco perché siamo entusiasti di lanciare la riparazione self-service in Europa, offrendo ai nostri clienti l’accesso diretto a ricambi, strumenti e manuali Apple originali”. In poche parole, chi vorrà riparare il proprio smartphone o notebook, non sarà obbligato a lasciare il dispositivo in un centro di assistenza, ma potrà comprarsi da se i componenti necessari.

IPHONE, RIPARAZIONE SELF-SERVICI: MENO DI 60 EURO PER NOLEGGIARE GLI STRUMENTI

Ogni pezzo venduto, circa 200 in totale, sarà controllato e garantito da Apple, sottoposto a rigidi controlli e test approfonditi. Inoltre i clienti potranno restituire alla società di Cupertino tutti i chip rotti e non utilizzati, di modo da non dover smaltire da se questa spazzatura tech. Un po’ di esempi di strumenti acquistabili? Le chiavi dinamometriche, vassoi di riparazione, presse per display, batterie e molto altro.

In merito al prezzo, Apple fornirà il kit di strumenti completo a 59,95 euro per il noleggio, di conseguenza si potrà acquistare “l’intero blocco” senza dover comprare vari utensili se non si hanno in casa. Il kit è disponibile con spedizione gratuita e può essere trattenuto per una settimana. Ovviamente la riparazione self service degli iPhone e dei computer della Mela è indicata solo per chi se ne intende di materia, e che ha quindi dimestichezza nel riparare dispositivi elettronici di proprio conto.

