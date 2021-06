IPOCRISIA UEFA/ Neuer osannato, Neymar multato: ma quella grammatica del destino…

Negli spogliatoi di tutte le latitudini è un imperativo categorico: mai irridere l’avversario prima della partita, porta male! Dopo 84 minuti di panico per vedersi eliminati dagli Europei 2020 da una squadra nettamente inferiore e la delusione di un pareggio al fischio finale che li priva di un comodo avversario agli ottavi, immaginiamo quindi gli insulti dei tifosi tedeschi alla Von der Leyen, al sindaco di Monaco, al portavoce della Merkel, al governatore di Baviera che avevano scaldato la vigilia di Germania-Ungheria attaccando i magiari per una legge che vieta la propaganda omosessuale ai minorenni. Per non parlare del portiere della nazionale tedesca Neuer che in questi Europei ha fatto bella mostra della fascia di capitano colorata d’arcobaleno per appoggio alla causa LGBTQI.

Su quella fascia l’UEFA non ha fatto una piega, orgogliosa anzi che una icona del suo calcio fosse celebrata dai media. Peccato che qualche anno fa andò ben diversamente. Chiedere al povero (si fa per dire…) Neymar, che da sempre celebra i suoi trionfi con una fascia sulla fronte con la scritta ‘100% JESUS’. L’UEFA lo multò per averla esibita al termine di Juve-Barça a Berlino mentre alzava al cielo la Champions League. Non solo: nel galà di premiazione del Pallone d’Oro la FIFA arrivò addirittura a produrre un video di quella esultanza dove la scritta era magicamente sparita. Avevano taroccato le immagini al computer! Insomma: multato e censurato.

Evidentemente ci sono due pesi e due misure, un menu delle regole a la carte. Se sei dalla parte del politicamente corretto, l’accusa di propaganda scompare e si esalta la libertà di espressione, se invece il messaggio è sgradito ai soloni del conformismo al potere arriva la mannaia.

Ma vogliamo rincuorare i tifosi tedeschi. Certe cose si possono leggere in modo scaramantico e dare dei portasfiga ai propri rappresentanti. Ma c’è un modo più istruttivo e costruttivo di guardare gli eventi: immaginare che sono le parole di una grammatica e di un linguaggio, quello del Destino.

