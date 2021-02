Ippolito: “AstraZeneca sicuro per i giovani”/ “Ogni vaccino va bene in questa fase”

Anche il vaccino AstraZeneca, seppur sconsigliato agli over 55, sarà efficace in questa fase di vaccinazione. Ne è convinto il professore Giuseppe Ippolito, componente del Comitato tecnico scientifico, nonché direttore scientifico del prestigioso Spallanzani di Roma, che parlando con i microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: “In questa fase dell’epidemia credo che vadano accettati senza remore tutti i vaccini che dimostrino un’efficacia relativamente buona e per relativamente buona si intende almeno il 60-70 per cento. E’ un principio a maggior ragione valido – ha aggiunto – se si accompagna a un profilo di sicurezza adeguato, vale a dire l’assenza di effetti indesiderati gravi”.

Per Ippolito: “Tutti i vaccini oggi disponibili in Italia sono efficaci e sicuri”, e “non c’è tempo per aspettare quello ideale. Il virus corre e bisogna proteggersi. La scienza ha fatto un miracolo…”. Non è possibile, prosegue lo stesso “aspettare il vaccino ideale. Il virus va braccato da vicino e battuto sul tempo”. Di conseguenza bisogna riservare i vaccini con maggiore efficacia “alle persone con un’età più elevata e che hanno maggiori rischi a causa di patologie concomitanti”, e questa è la “strategia migliore” in questa fase del piano vaccinale.

IPPOLITO: “PFIZER E MODERNA PIU’ EFFICACI MA…”

Di contro, “Per coloro che sono meno a rischio vanno bene anche gli altri vaccini disponibili”. Parlando più specificatamente dei vaccini al momento approvati dall’Ema, Ippolito aggiunge: “I vaccini di Pfizer e Moderna hanno mostrato un’efficacia superiore (circa 95%) rispetto a quella con vettore virale. Gli studi clinici per questi ultimi che sfruttano il sistema tradizionale danno livelli di efficacia che vanno da circa il 60% al 92% del vaccino russo Gamaleya. AstraZeneca – prosegue – che appunto utilizza il sistema tradizionale, raggiunge un’efficacia che varia e arriva fino all’82% con due dosi somministrate a distanza di dodici settimane. Il vaccino Johnson&Johnson con una dose singola arriva al 72%”. Secondo Ippolito, quindi “Il vaccino AstraZeneca è oggi meno efficace ma per i più giovani è un’arma valida e sicura”.



