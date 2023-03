Ippopotamo, chi é? Il cantante mascherato 2023/ Indizi, tre nomi su tutti ma…

Ippopotamo, chi è il vip che si nasconde al Cantante Mascherato 2023?

Ippopotamo è sicuramente uno dei personaggi più intriganti di questa edizione del Cantante Mascherato 2023. E dopo la prima puntata, andata in onda sabato scorso, è partita la caccia al nome. Chissà se questa sera, 25 marzo, Ippopotamo verrà smascherato dagli investigatori e dal pubblico dello show. In vista della nuova puntata, andiamo ad analizzare gli indizi raccolti in questi giorni, ripartendo dalle parole di Milly Carlucci, che ha posto fin da subito attenzione sul suo abbigliamento. “La domanda sostanziale è da che cosa è vestito? Perché è vestito così? Che abito è questo? Lasciamo la domanda aperta per chi ci segue. C’è una citazione”.

Il personaggio misterioso infatti indossa un completo che rende omaggio al Re del Rock and Roll Elvis Presley, un indizio molto importante che potrebbe dare una bella mano ai telespettatori. Qualcuno, da casa, ha scommesso sul nome di Bobby Solo, ma durante la messa in onda, gli investigatori hanno avanzato soluzioni diversi e nuovi nomi.

Tony Hadley è l’Ippopotamo? Alcune ipotesi degli investigatori del Cantante Mascherato 2023

“Ho scelto questa maschera perché tutti amano questo animale, ma non sapete forse che se Ippopotamo si arrabbia diventa molto aggressivo. Io sono molto rock…”, ha detto il personaggio misterioso nel corso della prima puntata. Dopo l’esibizione i giurati hanno fatto il punto sulla vera identità del concorrente, che ha precisato: “Ho incontrato tante belle donne nella mia vita ma un bel giorno è arrivata lei e adesso la mia vita è cambiata. Sono innamorato di Roma, quando cammino lungo quelle strade è una sensazione fantastica“. Quindi la giornalista Serena Bortone ha fatto il nome di Tony Hadley, mentre Flavio Insinna quello di Mal. Facchinetti invece ha scommesso su Tom Jones. Chi avrà ragione? Difficile dirlo, occorrono nuovi elementi per sbilanciarsi sull’identità di Ippopotamo.

