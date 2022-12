Ippopotamo inghiotte un bambino di 2 anni e poi lo sputa vivo/ Choc in Uganda

Ippopotamo inghiotte bambino in Uganda: vivo per miracolo

Choc in Uganda, dove un ippopotamo ha inghiottito e poi sputato un bambino. Protagonista dell’incredibile e spaventosa vicenda è stato un bambino di due anni, che giocando vicino al lago è stato preso di mira dall’animale. Fortunatamente, il piccolo è sopravvissuto all’attacco dell’animale, che prima lo ha parzialmente inghiottito e poi rigurgitato grazie all’intervento tempestivo di un uomo. La vicenda è stata raccontata dalla polizia locale dell’Uganda.

Il bambino protagonista dell’assurda vicenda ha due anni e si chiama Paul Iga. Il piccolo stava giocando vicino casa, a circa 800 metri dalle rive del lago Edward, quando l’animale lo ha preso di mira. L’ippopotamo lo ha afferrato in bocca, inghiottendolo in maniera parziale. Proprio mentre l’enorme mammifero stava per addentare il piccolo, un uomo presente nei pressi del lago, Chrispas Bagonza, ha avuto la prontezza di intervenire con un gesto che ha salvato la vita al bimbo.

Fondamentale l’intervento di un uomo

Chrispas Bagonza, non appena ha visto l’ippopotamo che prendeva in bocca il bambino di 2 anni, ha deciso di intervenire. L’uomo ha iniziato a colpirlo con le pietre, così l’animale, spaventato, ha sputato il bambino tornando verso il lago. Il piccolo è miracolosamente vivo: il mammifero non è riuscito infatti ad addentarlo, ma si è reso ugualmente necessario il ricovero in ospedale per il bambino.

Paul Iga, trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle ferite provocate dall’ippopotamo, sta bene nonostante la grande paura. La polizia ugandese ha spiegato che “È il primo incidente di questo tipo in cui un ippopotamo attacca un bambino”. Al bimbo, per precauzione, è stato somministrato un vaccino contro la rabbia. Dopo i controlli di rito, il bambino è stato dimesso.

