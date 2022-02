Irama, a Sanremo 2022 con “Ovunque sarai”/ “Look orrendo, canzone pazzesca”

Irama: l’esibizione della seconda serata

Irama è tornato al Festival di Sanremo per la terza volta. Il giovane talento, uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha debuttato nella kermesse canora nel 2019 con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, con cui si è classificato settimo. Lo scorso anno Irama ha partecipato a Sanremo, senza mai esibirsi sul palco, poiché uno dei suoi collaboratori è risultato positivo al Covid. Invece dell’esibizione in diretta è stata trasmesso il video delle prove in cui l’artista cantava “La genesi del tuo colore”, classificandosi comunque quinto su 26 artisti. Quest’anno, invece, è salito sul palco del Teatro Ariston con il brano “Ovunque sarai”. Per la prima esibizione il giovane cantante si è presentato con una cappa all’uncinetto di Givenchy, che a molti ha ricordato il centrotavola della nonna.

Irama: grande successo sui social

Grande successo sui social per Filippo Maria Fanti: “Comunque look orrendo ma canzone pazzesca”, “Mamma mia che voce e quanta intensità” e “Non vedo nessuno considerare la canzone di Irama quando è veramente bella e inoltre ha fatto una performa canora favolosa?”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Al termine della serata Irama con “Ovunque sarai” si è posizionato al quarto posto della classifica parziale di puntata e nono nella classifica provvisoria, di tutti i 25 cantanti in gara. Questa sera, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2022, Filippo sarà il settimo a salire sul palco. Domani, in occasione della serata cover, l’artista si esibirà con Gianluca Grignani sulle note della celebre “La Mia Storia tra le Dita”.

