Irama sarà uno dei cantanti protagonisti ai Tim Music Awards 2025. Negli ultimi tempi vi sono stati tanti rumors sulla sua vita privata.

Il cantante Irama sarà uno dei protagonisti del Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata venerdi 12 Settembre 2025. Parliamo di un artista molto seguito dalla nuova generazione ma che con la sua voce è riuscito a iluminare e convincere sia i più giovani che persone più avanti con l’età. Ma vediamo meglio chi è Irama.

Il nome d’arte è Irama ma il suo nome reale è Filippo Maria Fanti ed è nato a Carrara il 20 Ottobre 1995. Si tratta di un cantautore ed un artista che ha vissuto anch’egli il suo exploit grazie ad Amici di Maria De Filippi che lo ha consacrato inizialmente. A 8 anni Filippo si trasferisce con la sua famiglia a Monza e fin da piccolo mostra il suo grande interesse verso la musica.

Nel 2015 si piazza tra gli otto vincitori di Sanremo Giovani e l’anno successivo si inserisce nella categoria Nuove Proposte dove si esibisce con Cosa Resterà. Poi Amici e poi il grande successo. Nel 2018 torna a Sanremo con la canzone La Ragazza con il cuore di latta e nel 2020 partecipa ad Amici Speciali, format particolare del programma della De Filippi. Prende parte anche al reality Celebrity Hunted: Caccia all’Uomo.

Irama, la storia con la De Lellis e i vari flirt

Oltre che per la sua carriera di cantante Irama si è fatto conoscere per la sua avvenenza. Il nome Irama nasce dall’anagramma di Maria, secondo nome del cantante e in malese significa ritmo, appunto la passione di Irama. L’artista ha avuto diversi flirt nella sua carriera, anni fa ha avuto una breve love story con Giulia De Lellis.

Poi ha avuto due storie con modelle, prima con Victoria Stella Doritou e poi dopo nel 2023 con un’altra modella Khady Gueye. Non vi sono ulteriori dettagli riguardo una presunta possibile nuova storia, nel 2025 qualche mese fa Irama ha pubblicato la canzone Ex con Elodie e in molti hanno sottolineato che potrebbe riguardare un amore passato dell’artista.

Quest’anno Irama ha preso parte anche ai primi concerti, elevando al massimo il suo artista. Per quel che riguarda il mese di Agosto Irama ha avuto un flirt con Mew ma ci sono rumors riguardo questo presunta storia, storia che ha alimentato tante voci e gelosie. Al momento però non ci sono altri conferme.