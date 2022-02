Irama/ “Amici di Maria De Filippi emozione bellissima, io sex symbol? Son contento!”

Il cantante Irama, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022, ha preso parte alla nuova puntata di Domenica In. “Sto bene”, ha esordito parlando con Mara Venier che avrebbe voluto dirgli molto più. Irama, che in malese significa ritmo, ha ammesso che significa anche Maria, che è l’anagramma del secondo nome di Filippo. Ma Maria è anche una donna importante nella sua carriera, in riferimento a Maria De Filippi che lo ha lanciato nel mondo della musica nostrana grazie alla sua partecipazione ad Amici.

Oggi rivedendo quel periodo del talent di Canale 5, ha ammesso: “E’ un’emozione bellissima, dietro c’era tanto sacrificio. Con il senno di poi guardarsi indietro è sempre molto bello. Noi siamo dei privilegiati e abbiamo la possibilità di lavorare con le emozioni ma dall’altra c’è anche tanta sofferenza e fatica”. In lui c’è sempre una grande intensità sin da quando partecipava ad Amici, tanto da non aver mai fatto nulla di casuale, come sottolineato anche da Mara Venier.

Irama e la sua partecipazione a Sanremo

“Io cerco di essere sempre sincero e di raccontare la mia musica”, ha commentato Irama alle parole di Mara Venier a Domenica In. A proposito di musica, Irama lo scorso anno non ha potuto calcare il palco dell’Ariston a causa del Covid, per cui è stata trasmessa la registrazione della prova generale fatta dal cantante. “Per quanto riguarda la gara ci tenevo molto, mi sono girate un po’ le scatole”, ha commentato l’artista.

Irama ha poi svelato di essere rimasto vittima di una intossicazione alimentare nella seconda serata: “Non si è notato niente e non ho detto niente ma ero distrutto”. Come gestisce il successo con le ragazze? “Adesso sono fidanzato”, ha svelato, “Io sex symbol? Son contento dai”. Prima di congedarsi ha raccontato il suo nuovo lavoro discografico ricco di “tanti amici”, da Gue Pequeno a Sfera Ebbasta.

