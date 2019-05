Irama, Arrogante è il nuovo singolo/ Video: “vi farò ballare tutta l’estate”

Dopo 8 dischi di platino conquistati in dodici mesi e il successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, Irama è tornato con un nuovo singolo con cui si appresta a scalare nuovamente le classifiche italiane. Oggi, venerdì 24 maggio, infatti, esce Arrogante, la nuova canzone che Irama ha annunciato sui social scatenando l’entusiasmo dei fans. Il brano ha un sound che mescola il ritmo della bachata e del flamenco richiamando sonorità latine che faranno ballare tutti sulle spiagge italiane. Dopo il successo di “Nera”, brano tormentone dell’estate 2018, Irama è pronto a diventare anche la colonna sonora della calda stagione estiva che sta per arrivare.

IRAMA: “IN ARROGANTE, MOTE PERSONE TROVERANNO DELLE RISPOSTE”

Ai microfoni de Il Giorno, Irama ha presentato il nuovo singolo Arrogante, un titolo forte con cui il cantante ha voluto dare delle risposte a diverse domande. “Non è uno sparo mirato, mi riferisco a tante cose, anche a certe polemiche, ma sicuramente molte persone troveranno delle risposte. Io solo attraverso la musica le riesco a dire, non con il gossip. Come i Guns che sputavano fuori la verità tramite le canzoni”, ha spiegato il cantante che, da giugno, sarà impegnato nel GiovaniPerSempreTour che durerà fino ad agosto. Subito dopo, il cantante si rimetterà a lavoro per regalare nuove canzoni ai fan. “Arriverà sicuramente un altro disco e cercherò di realizzare un progetto nuovo. Sto pensando in grande, come facevo da bambino“, ha concluso.





