Irama il cui vero nome è Filippo Maria Fanti canta la canzone Lentamente al Festival di Sanremo 2025. Irama ha solo 29 anni ma una lunga carriera alle spalle ed ha cantato per ben sei volte sul palco dell’Ariston. La capacità di alternare vari generi e tipologie di canzoni, negli anni lo abbiamo ammirato in più vesti. Ma andiamo a vedere chi è davvero Irama.

Irama nasce a Carrara il 20 Dicembre 1995 e il suo nome d’arte, scelto in quanto anagramma del suo secondo nome, in malese significa ritmo. E la sua passione per la musica nasce fin da giovane con il ragazzo che ha raccontato ai microfoni di Sorrisi e Canzoni: “Ho scritto la mia prima canzone a soli 7 anni”, e negli anni poi ha pubblicato vari album.

Il cantate è stato anche coinvolto in curioso episodio a Sanremo. Lui è diventato il secondo artista a cantare a Sanremo non dal vivo in quanto un suo collaboratore risultò positivo al Covid e prese parte allo spettacolo solo tramite un filmato preregistrato. Nonostante questo problema riuscì comunque a ottenere un buon quinto posto.

Sempre al Festival di Sanremo Irama ha cantato nel 2022 la canzone Ovunque Sarai, una delle più belle canzoni risuonate negli ultimi anni e che il cantante dedicò alla nonna morta. Irama parlò cosi qualche tempo fa al Corriere della Sera: “Le mie canzoni sono spesso dedicate a persone perse e la perdita fa parte della vita, il ricordo invece è quello che resta”.

Per quel che riguarda la vita privata è sempre stato molto riservato e l’ultima relazione ufficiale fu quella che ebbe con Giulia De Lellis sette anni fa con i due che rimasero insieme solo qualche mese ma sono rimasti comunque buoni amici. Negli anni ha avuto varie storie e vari flirt come quelli con la modella Victoria Doritou; i due si sono lasciati dopo qualche anno a causa di un suo presunto tradimento. Nessuno ne ha mai dato ufficialità ma secondo alcune indiscrezioni Gossip Irama è attualmente fidanzato con Elena Rose. Non si sa però se i due stanno ancora insieme o se il cantante ora è single.

Irama ha cantato Lentamente a Sanremo, una canzone che non ha convinto molto critica e addetti ai lavori e sebbene può risuonare nelle radio non è stata certamente la miglior opera dell’artista all’Ariston. In molti difatti gli hanno assegnato un’insufficienza.