Irama, chi è e cosa sappiamo della vita privata e dei risvolti sentimentali dell’artista toscano classe 1995 che questa sera rivedremo in televisione? Manca poco, infatti, all’appuntamento su Canale 5 con la grande musica dal vivo e la possibilità, per chi non ha potuto assistere dal vivo ai concerti che hanno avuto luogo in alcune delle più belle piazze della Puglia, di ascoltare alcune delle hit di questa estate: e tra i cantanti che si esibiranno stasera c’è anche il 29enne originario di Carrara, protagonista negli ultimi mesi anche per via del gossip che impazza attorno a lui: ma cosa c’è di vero attorno al nome della sua presunta, ultima fiamma, e cosa sappiamo invece dei rumors (al momento solamente social…) di una storia con una delle allieve più in vista della ventitreesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi? Andiamo con ordine.

Nato nel 1995 in quel di Carrara, e per l’anagrafe Filippo Maria Fanti, Irama non è solamente una delle voci più caratteristiche della nuova generazione di artisti venuti fuori dai talent show e anche dall’underground italiano, tra rap e svolte pop: infatti il 29enne artista che aveva trionfato proprio nella diciassettesima edizione dello storico programma Mediaset condotto dalla De Filippi (bissando poi il successo nello spin-off “Amici speciali” di qualche tempo dopo, ha già al suo attivo ben sei partecipazioni al Festival di Sanremo, kermesse in cui aveva esordito nel 2016 e tornando in gara proprio in questo 2025.

Tuttavia, nonostante lo stesso Irama sia sempre stato molto abbottonato sulla propria vita amorosa, la cronaca rosa si interessa da anni alle sue compagne e a flirt, confermati o solamente presunti: e dopo le brevi relazioni con Nicole Vergani, Yanirsa Ana Martinez, Giulia De Lellis e Victoria Stella Doritu, negli ultimi mesi si dibatte attorno a due donne…

IRAMA STA ANCORA CON ELENA ROSE? DOPO SANREMO 2025 HA…

Proprio durante l’ultima partecipazione di Irama alla manifestazione canora sul palcoscenico del Teatro Ariston si era parlato molto di colei che aveva fatto breccia nel suo cuore, ovvero Elena Rose, cantante venezuelana latin pop (il cui vero nome è Andrea Elena Mangiamarchi) nota per aver collaborato pure con Selena Gomez.

Liaison mai direttamente confermata dal diretto interessato per via dei motivi sopra esposti, ma gli avvistamenti che risalivano all’estate prima con questa collega sua coetanea sembravano fugare ogni dubbio. Si dice che la loro conoscenza sia nata prima grazie ai social e alla volontà di Irama di farsi conoscere sul mercato discografico latinoamericano: poi da semplice collaborazione pare che tra i due sia nato qualcosa, tanto che si sino moltiplicate le paparazzate, e senza dimenticare il pubblico endorsement per il suo “guerriero” 29enne proprio durante il Festival da parte di Elena Rose.

Nì: nel senso che, anche se ancora oggi a distanza di alcuni mesi si parla di una love story tra Irama ed Elena Rose, non so arrivate conferme ufficiali e intanto l’attiva fan base dell’artista carrarese ha cominciato a ‘shippare’ una possibile relazione con Mew, la concorrente di “Amici” a cui abbiamo accennato. Ovviamente qui siamo solo nel campo delle ipotesi ma, la contemporanea fine dell’amore tra la 25enne cantante di San Donà di Piave e il follow tolto da Matthew, il suo ex, ad Irama hanno fatto immaginare scenari per adesso non sostanziati dai fatti. Ma ci sarà del vero? Di certo c’è che la vita sentimentale dell’artista che non ha mai smentito la sua fama di ‘dongiovanni’ è un mistero al momento: di certo c’è che Irama e Valentina Turchetto (vero nome di Mew) si trovavano a fine luglio nello stesso posto, circostanza confermata dai loro post social. È nata una coppia? E che fine ha fatto Elena Rose? Oppure, come suggerisce qualcuno, Irama, da sempre molto attento a tutelare il proprio privato, sta depistando ancora tutti…