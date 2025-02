Proveniente da Carrara, dove è nato il 20 dicembre 1995, Irama è lo pseudonimo di Filippo Maria Fanti, nome d’arte scelto facendo l’anagramma di “Maria”, il suo secondo nome. L’artista è cresciuto a Monza, dove si è trasferito insieme alla famiglia. La sua carriera è cominciata intorno al 2014, quando non aveva neppure vent’anni: fin da subito sono arrivati i primi successi. L’anno successivo, infatti, ha preso parte a Sanremo Giovani, risultato tra gli otto vincitori e prendendo parte a Sanremo sul palco dell’Ariston tra le nuove proposte. Lì, Irama si è classificato settimo con la sua “Odio le favole”. Nonostante il buon successo ottimo, Irama ha deciso nel 2017 di prendere parte ad Amici di Maria De Filippi, riuscendo ad accedere alla fase finale del programma.

Anche questa esperienza nel talent show di Canale 5 si è rivelata vincente: Irama, infatti, ha ottenuto il primo posto, vincendo inoltre anche un contratto discografico con la Warner Music Italy, che nel suo caso ha portato a un rinnovo, essendo la sua etichetta fin dal suo esordio. Nel corso dell’esperienza ad Amici, da Irama sono stati pubblicati brani inediti che hanno poi ottenuto una popolarità incredibile come “Nera” ma anche “Che ne sai” e “Un giorno in più”. Nel 2019 è arrivata la seconda partecipazione a Sanremo, la prima tra i big, con “La ragazza con il cuore di latta”, ottenendo anche in questa occasione un settimo posto.

Irama, chi è: i successi sul palco dell’Ariston

Irama ha deciso di prendere parte a Sanremo anche nel 2021 con “Le genesi del tuo colore”, classificandosi quinto nonostante non abbia mai cantato dal vivo a causa della quarantena obbligatoria per via della positività al Covid di un suo collaboratore. Ancora, nel 2022 per l’artista c’è stata una nuova esperienza sul palco dell’Ariston con il brano “Ovunque sarai”, dedicato alla nonna scomparsa: in questo caso è arrivato un quarto posto. Al Festival del 2024, Irama ha presentato un brano dal titolo “Tu no”.

È pronto ora a tornare all’Ariston per questa edizione 2025. La sua nuova esperienza sanremese sarà un successo anche questa volta? L’artista, che ha ottenuto 53 dischi di platino e 4 d’oro in carriera, è pronto a conquistare tutti anche in questo 2025.

