La vita sentimentale di Irama tiene banco tra gli appassionati di gossip. Dunque, il cantante in gara a Sanremo 2025 è single o fidanzato? Le voci si rincorrono e negli ultimi giorni sembra aver preso quota il nome di Elena Rose, artista di respiro internazionale che vanta collaborazioni con Selena Gomez e Ricky Martin nel mondo della musica. Irama non hai mai confermato di essere fidanzato con la performer ma gli indizi appaiono sempre più schiaccianti.

Lo scorso autunno furono pizzicati insieme per la prima volta a Milano. Poi Elena Rose apparve come accompagnatrice di Irama durante lo show Radio Zeta Hits 2024. Dunque, possiamo parlare almeno di una frequentazione che va avanti da tempo. Al di là degli indizi e delle ipotesi, le questioni di cuore di Irama restano avvolte nel mistero.

Il cantante infatti non sembra gradire più di tanto la cronaca rosa. Prima di conoscere Elena Rose, il suo nome era stato accostato a diverse altre donne del mondo dello spettacolo (Victoria Stella Doritou, Ana Yanirsa, Giulia Tascione, Nicole Vergnai, Sephora Ferillo e Megghi Galo), dando adito a qualche polemica in alcuni casi. Come quando la fotomodella ed ex fidanzata Yanirsa Ana Martinez, protagonista del videoclip di Nera, lo accusò di averle provocato molta sofferenza.

Infatti, mentre i due stavano ancora insieme, pare che il cantante avesse cominciato a frequentare Giulia de Lellis: “Sono stata troppo male con Irama. La nostra storia d’amore è finita male e ho sofferto davvero tanto. Quando ho scoperto che stava con la De Lellis potete immaginare come ci sono rimasta…”.

