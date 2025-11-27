Irama, la storia con Giulia De Lellis e la relazione con Mew non confermata da loro. Numerosi gli indizi e non soltanto: "Non amo il gossip"

Irama è stato legato, nel corso della sua giovane vita, a diverse donne. Tra queste Giulia De Lellis, con la quale ha vissuto una relazione di diverso tempo. Attualmente invece il cantante è legato a Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto, concorrente di Amici nell’anno 2023/2024.

I due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni insieme, tanto da iniziare a far circolare le voci sulla loro storia. Una relazione comunque mai confermata da Irama e da Mew, che a quanto pare hanno voluto vivere in maniera riservata la loro storia d’amore. Di recente, però, la relazione è stata confermata anche da Deianira Marzano, esperta di gossip: proprio lei ha pubblicato una foto dei due artisti insieme a cena. Dunque la conoscenza proseguirebbe a gonfie vele.

Irama: "Spero non mi ricordino per il gossip ma per la musica"/ "Maria De Filippi? Sempre pronta ad aiutarmi"

La notizia della storia d’amore tra Irama e Mew è stata lanciata ormai diversi mesi fa. I due, infatti, sono stati visti insieme in diverse occasioni insieme e tanti indizi non sono passati inosservati agli occhi dei fan, come il soffitto uguale in alcune storie e addirittura alcuni indumenti in comune indossati dai due. La storia tra i due, dunque, sembrerebbe ora confermata.

Amici, Mew parla di Matthew: "Storia rumorosa, non mi sono messa da parte"/ Perché ha lasciato la Scuola

Irama, la storia con Giulia De Lellis: “Non amavo essere così esposto”

Irama è stato legato in passato anche all’influencer Giulia De Lellis, con la quale ha vissuto una storia d’amore durata qualche tempo. Proprio di questo ha parlato di recente l’artista in un’intervista con Gianluca Gazzoli, spiegando: “L’altra persona era più in quel mondo lì e non è certo una colpa, ma avevo i paparazzi attaccati, mi seguivano anche all’estero. Era una cosa folle”.

Irama, infatti, ha spiegato in più occasioni di non amare il gossip e i paparazzi: per questa ragione ha vissuto male quei mesi al fianco di Giulia De Lellis, influencer e sempre molto social.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 19 ottobre 2025: la Celentano si sfoga