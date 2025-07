Irama, chi è il cantante di Carrara che ha preso parte a Sanremo Giovani nel 2016. Poi l'anno successivo l'esperienza e la vittoria ad Amici

Ormai da circa dieci anni il nome di Irama si è affermato nel mondo della musica. Il cantante originario di Carrara, ma cresciuto a Monza, ha cominciato infatti da giovanissimo il percorso nel mondo dell’arte e della musica, cominciando a scrivere le sue prime canzoni già a 19 anni: era infatti il 2014 quando ha inciso tre brani con Valerio Sgargi, tra i quali anche “È andata così”, che ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Anche l’anno seguente le collaborazioni di successo non sono mancate come quella con Benji & Fede in “Fino a farmi male”. Sempre nel 2015, Irama ha preso parte a Sanremo Giovani, arrivando tra i vincitori con “Cosa resterà”, accedendo così a Sanremo tra le ”Nuove proposte”, arrivano al settimo posto.

Dopo aver provato l’esperienza di Sanremo, Irama ha deciso di continuare con le esperienze televisive, facendo i provini per Amici e arrivando fino al serale nella scuola di Maria De Filippi. Nel corso dell’esperienza ad Amici Irama ha pubblicato diversi inediti che hanno ottenuto uno straordinario successo, su tutti “Nera”, che ha raggiunto quattro volte il disco di platino. Straordinaria l’esperienza di Irama ad Amici: il cantante, oltre a farsi conoscere e far parlare della sua musica, è riuscito a vincere, arrivando primo e guadagnando così un contratto con la Warner Music Italy.

Irama, chi è: le esperienze sanremesi nel corso degli anni

Dopo l’esperienza ad Amici, Irama ha ottenuto una popolarità incredibile, con diversi singoli che hanno segnato il successo del cantante. Nel 2019 Irama ha preso di nuovo parte al Festival di Sanremo con “La ragazza con il cuore di latte”, classificandosi al settimo posto. E ancora, nel 2021 e nel 2022 il cantante di Carrara si è presentato sul palco del Festival – o meglio, nel 2021 ha preso parte in videoconferenza a causa del covid. Nel 2022, con “Ovunque sarai” dedicato alla nonna che non c’è più, è arrivato quarto, mentre l’anno precedente aveva raggiunto il quinto posto. Anche nel 2024 e nel 2025 per Irama sono arrivate due esperienze sanremesi. Nel 2024 con “Tu no” è arrivato quinto, mentre nel 2025 nono.