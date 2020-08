Irama, Crepe/ Video, oggi 28 agosto esce il suo nuovo Ep: “Racconto me stesso”

La giornata di oggi, 28 agosto 2020, è senza dubbio speciale per i moltissimi fan del cantante Irama. Esce infatti oggi “Crepe”, l’extended play che prende il nome dall’omonima canzone presente nell’album, e che prevede un totale di sette brani. Al suo interno troviamo la hit estiva “Mediterranea”, nonché quella del 2019 “Arrogante”, con l’aggiunta di altri cinque brani, leggasi il già soprannominato Crepe, quindi Bazooka, Flow, Eh mama eh, Dedicato a te. Prosegue quindi il magic moment del 24enne di Carrara, che dopo aver totalizzato più di 37 milioni di streaming con la sola Mediterranea dal primo giugno al 15 agosto (battendo altri tormentoni come Rocco Hunt e Ana Mena, ma soprattutto, i Boomdabash con Alessandra Amoroso), punta a sbancare nuovamente con il nuovo album pubblicato oggi: “Sono entusiasta – le parole riportate da SkyTg24 in data 27 agosto – anche quest’anno abbiamo spaccato”, ha commentato lo stesso. Irama ha quindi spiegato il perchè del nome Crepe: “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”.

IRAMA, CREPE: “QUESTO EP E’ QUELLO SONO IO OGGI A PIENO”

“Questo EP è quello che sono io oggi a pieno – ha aggiunto – non sono un genere, non sono una playlist, sono semplicemente io e come tutte le persone ho tante sfumature, tante crepe, che ho voluto raccontare”. Il giovane cantante uscito dal talent di Canale 5, “Amici di Maria De Filippi”, ha svelato di essersi ispirato per il nuovo lavoro al Kintsugi, una tecnica giapponese che consistente nell’utilizzare oro e argento liquido per riparare oggetti in ceramica che si rompono: una volta che vengono riparati questi acquistano maggiore valore dell’originale. E ancora: “Bazooka è tendenzialmente più rock, è una guerra d’amore quasi un gioco; Eh mama eh racchiude uno sfogo, un grido un po’ di disperazione, di reale, di mio; Flow è un’attitudine, Crepe è un mondo più latin, un mondo che sto cavalcando da un po’ di tempo e che amo particolarmente perché mi racconta in un veste leggera da una parte e reale dall’altra; Dedicato a te è sincerità pura”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA