Irama/ Da “La ragazza dal cuore di latta” a “Arrogante” (Radio Italia Live)

Irama è tra i protagonisti che animeranno il Radio Italia Live Palermo di oggi 29 giugno. L’artista originario di Carrara continua a mietere successi in giro per l’Italia grazie ad un sound moderno e ad un seguito di fan in notevole crescita. Il ragazzo ha vissuto un altro momento importante del suo percorso musicale nello scorso mese di febbraio, quando ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano La ragazza dal cuore di latta, con il quale è giunto al settimo posto. Nel corso di un anno, Filippo Maria Fanti (questo il suo nome di battesimo) è riuscito a conquistare la bellezza di otto dischi di platino, diventando uno degli artisti più richiesti del panorama musicale nostrano. Il suo tour va avanti con grande soddisfazione e la sua data più recente, a Grugliasco (TO) il 22 giugno, è stata molto gradita da una folla di appassionati. Al tempo stesso, il nuovo disco Giovani per sempre ha raggiunto fin da subito la vetta della classifica per album stilata ogni settimana da FIMI, anche grazie alla collaborazione con artisti del calibro di Vegas Jones, Mr. Rain e The Kolors.

Irama, Radio Italia Live Palermo: una lunga gavetta

La carriera di Irama, ospite a Radio Italia Live Palermo, è stata caratterizzata da una lunga e intensa gavetta, dalla quale il ragazzo è riuscito ad emergere grazie al suo grande talento. Per la sua rapida crescita, c’è persino chi lo definisce come l’Alessandro Magno della musica. I suoi progetti per il futuro non fanno altro che confermare simili prerogative, con l’obiettivo di stupire un vasto pubblico. Le prossime date del suo fortunato tour sono state fissate per il 29 giugno a Padova, il 19 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD), il 26 luglio a Pescara e il 27 luglio a Nardò (LE). Quindi, il prossimo 11 agosto, sarà la volta del gran finale a Soverato, in provincia di Catanzaro. Il calendario è davvero fitto di impegni da non perdere per un pubblico che ha tanta voglia di buona musica. Lo scorso 3 giugno, Irama ha lanciato Arrogante, il nuovo singolo del suo album che ad oggi conta oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e dati di vendita molto lusinghieri.

A nudo le sue sensazioni

Nel corso degli ultimi tempi, Irama ha rilasciato un’intervista a Sky TG24, nel quale ha un po’ messo a nudo le sue sensazioni. Il cantautore ha descritto il suo singolo Arrogante, definendolo un pezzo leggero e provocatorio con una forte propensione a sonorità latine, tra cui spicca il genere Rumba Ton. Irama ha sottolineato quanto la sua musica abbia l’obiettivo di diffondere energia e debba essere diffusa alle persone con coraggio. Inoltre, ha detto di non amare più di tanto il Web e i social, ma di non poterne fare a meno per lanciare il proprio messaggio musicale.

Irama, Il video di Arrogante





