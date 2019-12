Irama dice addio ad Instagram: “24 ore. Poi buio”/ I fan: “manca l’aria senza di te”

Irama dice addio ad Instagram e lo fa nel penultimo giorno dell’anno. Il cantante, infatti, ha annunciato che spegnerà il suo canale social esattamente tra ventiquattro ore. “24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio Filippo”, ha scritto Irama pubblicando una foto in cui appare con l’aria triste e sulla quale troneggia la scritta 2020. Irama, dunque, ha deciso di salutare il 2019 in un modo insolito dando appuntamento ai fans ad un giorno, non indicato, del 2020. A cosa sarà dovuta questa decisione? Nuovi progetti in arrivo o la volontà di staccarsi un po’ dal mondo social che lo ha travolto nell’ultimo anno dopo i grandi successi che è riuscito a raggiungere con la sua musica?

Irama dice addio ad Instagram, la disperazione dei fan

In poche ore, l’annuncio di Irama ha fatto rapidamente il giro del web. Le parole del giovane artista che, dopo aver partecipato al 66° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il singolo Cosa resterà, ha conquistato il successo e loa popolarità partecipando e vincendo la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, non sono passate inosservate ai fan che, da una parte stanno rispettando la sua decisione, ma dall’altra stanno urlando la disperazione nel non avere sue notizie per un po’. “Ti prego soffoco senza di te, mi manca l’aria …” commenta una fan e un’altra aggiunge – “Ti prego, fa presto!” . E ancora: “voglio piangere”, “già mi manchi”, “in che senso? Mi sto preoccupando”. E poi c’è chi è pronto ad aspettarlo sempre e comune: “Filippo aspetto la tua nuova musica”, “ne varrà la pena, ne sono certa. Noi siamo qua per te, aspetteremo il tempo necessario. Ti voglio bene, non hai idea di quanto”. Insomma, l’annuncio di Irama sta provocando numerose reazioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA