Irama/ Dopo Sanremo “in differita”, torna a esibirsi dal vivo al serale di Amici 2021

Irama è il super ospite della seconda puntata del serale di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni sabato su Canale 5. Il vincitore dell’edizione 2018 del programma, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il singolo “La genesi del tuo colore”, farà dunque ritorno là dove tutto ha avuto inizio per quanto concerne la sua carriera artistica. Probabilmente quella di stasera sarà anche l’occasione per riproporre dal vivo in televisione il suo brano sanremese, dal momento che il Coronavirus ha impedito al cantante di gareggiare in diretta televisiva sul palco dell’Ariston, complice la positività di un membro del suo staff.

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Top model e cantante dalla bellezza disarmante

Il brano, classificatosi entro le prime dieci posizioni della classifica finale del Festival, vinto a sorpresa dai Maneskin con “Zitti e buoni”, sta riscuotendo un buon successo tanto sul web quanto nelle radio e si candida a diventare un vero e proprio tormentone anche in vista dell’estate, quando, si spera, pur con i dovuti accorgimenti del caso, si potrà beneficiare di un po’ di libertà in più e quindi fruire anche della possibilità di ascoltare musica dal vivo e sulle spiagge.

IRAMA "LA GENESI DEL TUO COLORE"/ Da podio senza esibirsi all'Ariston? (Sanremo 2021)

IRAMA AD AMICI: UNA CARRIERA IN ASCESA

Irama calcherà dunque nuovamente il palco di “Amici” e fungerà da esempio virtuoso per tutti i ragazzi partecipanti alla trasmissione, ricordando loro come si debba combattere ogni giorno per raggiungere il successo agognato. Lo sa bene anche Filippo Maria Fanti, vero nome di Irama, che ai tempi della sua esperienza su Canale 5 ha dovuto dare il 110% in ogni singola giornata trascorsa all’interno del programma per agguantare il trionfo finale, con annesso premio di Radio 105. Dopo quell’exploit, il suo brano “Nera” vinse il triplo disco di platino, con oltre 150mila copie vendute. Poi, la prima partecipazione a Sanremo nel 2019 con il singolo “La ragazza con il cuore di latta”, che emozionò e conquistò un piazzamento di tutto rispetto in graduatoria. Nel mese di agosto 2020 è uscito il suo nuovo album, “Crepe”, ed è altrettanto recente il successo radiofonico (e non) fatto registrare dalla sua “Mediterranea”.

LEGGI ANCHE:

TESTO "LA GENESI DEL TUO COLORE" IRAMA/ Hit estiva in anticipo, sarà un successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA