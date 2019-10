Irama duetto con Pamela Camassa/ Canteranno La ragazza con il cuore di latta o Arrogante? (Amici Celebrities)

Irama si prepara ad una grande battaglia ad Amici Celebrities: fare in modo che uno dei concorrenti superi la fase duetti e conquisti il suo posto in finale. Il cantante si esibirà in particolare nella prima parte della serata, quando si unirà a Pamela Camassa per tentare il tutto per tutto e ottenere il voto favorevole dei giudici. Il riscontro positivo ci sarà, come anticipano già gli spoiler sulla semifinale: Pamela potrà superare il turno grazie al duetto con Irama. In particolare l’esibizione verrà giudicata non solo dai giudici che abbiamo conosciuto fin dall’inizio del programma, ma anche da Maria De Filippi. Quale sarà il brano scelto per la performance a due di Irama? Forse la sua intramontabile La ragazza con il cuore di latta oppure la successiva Arrogante? Tutte canzoni da record, come dimostra la conquista di ben dieci dischi di Platino che l’artista ha registrato quest’anno. Il primo in Italia tra l’altro. A quanto pare tra l’altro Irama si trova nel pieno della fase creativa: “Piemonte 14.10.2019. Lei ha sognato le immagini di una canzone che ho appena scritto. Quando alla mattina me l’ha raccontato, ho pensato che tutto stia seguendo una direzione. Credo che sia quella giusta”, scrive su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Irama.

Irama: un ritorno alle origini

A poche settimane di distanza dalla sua ultima ospitata, Irama è pronto per tornare ad Amici Celebrities per una seconda volta. Sarà una puntata speciale, visto che parliamo della semifinale, e non solo per i concorrenti. E’ stata infatti la scuola di Maria De Filippi a permettere al cantautore di rinascere dopo aver tentato la fortuna nelle Nuove Proposte di Sanremo, ormai tre anni fa. Ed anche se è trascorso poco tempo dalla sua vittoria nel talent, Irama continua senza sosta a mietere un successo dietro l’altro. Non sempre è andato tutto per il meglio però, viste le voci di corridoio, sempre più insistenti, sul fatto che il cantante abbia litigato con forza con Francesco Facchinetti e che siano finiti in tribunale per chiarire alcune dinamiche. “Al di là di quello che scrivono i giornali, succede che due persone condividano un viaggio. Con Filippo abbiamo ribaltato una situazione in cui era impantanato da qualche tempo. In un anno, abbiamo messo in piedi un progetto con dieci dischi di Platino. Due persone non hanno voglia di stare più insieme e finisce”, ha dichiarato Facchinetti poco tempo fa a Vieni da me. A quanto pare è stato Irama a scegliere di allontanarsi dal manager, nonostante i traguardi ottenuti insieme.

Irama in piena fase creativa, nuovo album in arrivo?





