Irama e Khady stanno insieme?/ La presunta frecciatina di Victoria Stella Doritou

Irama e Khady, alcuni dettagli social alimentano i rumor sulla relazione

Contrariamente a quanto spesso si osserva in riferimento ai personaggi del mondo dello spettacolo, Irama non è avvezzo ad ostentare dettagli e curiosità relativi alla propria vita privata. Chiaramente, la sua discrezione non riesce a renderlo immune a rumor e gossip di cronaca rosa come dimostrano le ultime notizie circolate sul suo conto. Pare infatti che il cantante – che di recente era stato accostato alla modella Victoria Stella Doritou – sia impegnato in una nuova liaison: a “stregarlo” sarebbe stata – come riporta Il Vicolo delle News – Khady, ex volto di Ex on the beach.

Come accaduto per la precedente liaison con Victoria Stella Doritou, anche nel caso di Khady non sussistono “prove” evidenti della relazione con Irama. I due infatti non hanno condiviso nessun contenuto social diretto o che li ritrae insieme. I rumor sulla possibile liaison tra il cantante e la modella – come racconta il portale – nasce infatti da una serie di coincidenze che come di consueto non sfuggono all’occhio clinico del web.

Tra gli “indizi” riportati da Il Vicolo delle News spicca il dettaglio della vacanza su uno yacht. Sia Irama che Khady hanno infatti condiviso la medesima esperienza sui rispettivi profili social e secondo alcuni utenti l’imbarcazione sarebbe la medesima per entrambi. In particolare, alcuni hanno posto l’attenzione su alcune borse presenti nelle foto che sembrano essere praticamente identiche. In ogni caso, a destare la curiosità della rete è stata anche una foto pubblicata dalla presunta ex di Irama: Victoria Stella Doritou.

Come per le attuali voci sulla liaison con Khady, anche nel caso di Victoria Stella Doritou si è trattato principalmente di rumor. Come racconta il portale, Irama non ha mai fatto riferimenti espliciti alla storia con la modella. Quest’ultima però, quasi in contemporanea alle voci sul nuovo flirt del cantante, ha stuzzicato la curiosità del web con una foto alquanto particolare. La giovane greca ha infatti postato uno scatto che la ritrae con delle corna sul capo; i malpensanti della rete hanno ritenuto che il gesto potesse essere collegato ad un presunto tradimento di Irama. Altri invece, sono convinti che si tratti semplicemente di una scelta autoironica volta a mettere in evidenza un’attitudine da “diavolina”.











