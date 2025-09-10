Irama e Mew fidanzati, la conferma arriva dai social: vacanze insieme e foto identiche, i fan non hanno più dubbi.

Irama e Mew si sono fidanzati ufficialmente? I due ex concorrenti di Amici sono ancora al centro delle segnalazioni dei fan, i quali sono convinti che tra di loro sia sbocciata una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni. Valentina, in particolare, sta destando molta curiosità da parte dei social dato che ad esempio, quest’estate ha pubblicato foto degli stessi luoghi che frequentava Irama.

Facciamo alcuni esempi. Ad un certo punto sono comparse immagini delle sue vacanze dove si vede che il soffitto della stanza in cui alloggia è lo stesso di quello di Irama, mentre successivamente, Mew indossaa un cappello da Baseball che compare anche sulla testa del cantante. Che siano stati indizi consapevoli o meno, questo non è ancora chiaro al pubblico, ma di certo stanno imparando a non nascondersi più, palesando piano piano di essere a tutti gli effetti una coppia.

Mew e Irama coppia fissa? Segnalazioni e colpi di scena: “Comprato occhiali insieme“

E se anche Mew e Irama non fossero fidanzati, pare che stiano passando tanto tempo insieme per conoscersi meglio, tastare il terreno e scoprire se sboccia qualcosa. Intanto i fan premono specialmente su Mew, approfittando del suo carattere sincero e diretto per sapere se i due si sono innamorati o se sono amici. Negli ultimi giorni è spuntata anche un’altra segnalazione di un fan di Amici, che li avrebbe visti in un negozio di Milano: “Ieri Mew e Irama insieme al Shook a Milano per un regalo. Oggi indossa il suo cappello. Sono andati dall’ottica e hanno comprato degli occhiali“. L’utente aveva scritto a Deianira Marzano scrivendo che dopo poche ore l’uno dall’altro era apparsa la stessa identica foto del copricapo. Alcuni, però, avevano smontato immediatamente il rumor romantico, dicendo che probabilmente si trattava di una collaborazione con lo stesso brand.

