Irama e Mew sono una nuova coppia? I due cantanti sono stati visti insieme: erano nello stesso van dopo il concerto di lui all'Arena di Verona

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono nati spesso amori più o meno duraturi. L’ultimo sarebbe sbocciato tra due ex concorrenti di due edizioni diverse. Lui, infatti, è Irama, che ha preso parte ad Amici nel 2018. Lei, invece, Mew, reduce dall’esperienza nella casetta di Maria De Filippi dello scorso anno. Diverse voci vorrebbero Irama e Mew sempre più vicini. Le prime indiscrezioni risalgono a qualche settimana fa.

Irama ospite a Pino è - Il Viaggio del Musicante, chi è / La rivelazione sul flirt con Mew: "Innamoratissimo"

A settembre i due sono stati accostati: a quanto pare, infatti, la simpatia tra loro risalirebbe a qualche settimana fa. C’è però un recente video che confermerebbe una storia tra Irama e Mew, i due artisti ex Amici tra i quali sarebbe sbocciato l’amore. Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, si vedono i due artisti scendere dallo stesso van dopo il concerto del cantante all’Arena di Verona.

Scaletta Pino è Il viaggio del musicante/ Tutte le canzoni: da Quanno chiove a Napule è

Irama e Mew sono una coppia? Il video non lascia spazio a dubbi

Nel video più chiacchierato del web negli ultimi giorni, si vedono Irama e Mew scendere dallo stesso van e dirigersi verso il medesimo hotel. Dunque, questo lascia intendere che abbiano passato lì la notte insieme. In particolare nelle immagini si vede Mew scendere e dirigersi spedita verso l’ingresso dell’hotel, senza perdere tempo. Seguita proprio da Irama, che invece scende con più calma dal van, si ferma a salutare i fan e a ringraziarli, per poi raggiungere proprio quella che sarebbe la sua nuova fidanzata.

C’è un altro dettaglio che il popolo del web ha notato: Mew, nel video, indossa il giubbotto di Irama. Un dettaglio che fa immaginare che tra i due ci sia una certa complicità, tanto che il cantante avrebbe dato il suo giubbotto all’artista. E, a confermare l’indiscrezione, è stata Deianira Marzano che ha rivelato come Irama sarebbe “innamoratissimo”.

Irama ai Tim Music Awards 2025, chi è / I rumors: Mew la nuova fidanzata e una canzone molto criptica