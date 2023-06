Irama e Rkomi presentano Hollywood al Tim Summer Hits 2023/ Nuovo singolo in attesa di album e tour

Irama e Rkomi al Tim Summer Hits 2023: la loro nuova hit è Hollywood

L’estate degli italiani non può non tingersi di note musicali, ed ecco che anche quest’anno ritorna puntuale uno degli appuntamenti per eccellenza. Prende il via domenica sera il Tim Summer Hits 2023 che, dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna nelle piazze. Il programma sarà condotto da Andrea Delogu, che sarà affiancata per l’occasione da Nek e dalla straordinaria partecipazione de Gli Autogol. Tra i tanti artisti che calcheranno il palco dell’evento, che si dividerà tra le piazza di Roma e Rimini, ci sono anche Irama e Rkomi.

I due artisti hanno recentemente unito le proprie forze e, dopo il grande successo dei singoli Luna Piena e 5 gocce, hanno deciso di sorprendere nuovamente i fan con una canzone nuova di zecca: Hollywood. Il brano, destinato a diventare un vero e proprio tormentone estivo, verrà presentato live proprio sul palco dell’evento musicale, in onda su Rai2.

Irama e Rkomi: il primo album in collaborazione e il tour nei palazzetti

Hollywood è solo l’antipasto di un progetto discografico ben più ampio e articolato, che ha visto Irama e Rkomi scrivere a quattro mani il loro primo album insieme: No Stress, in uscita il prossimo 7 luglio. Sarà un vero e proprio esperimento per i due giovani artisti della scena musicale italiana, che questa volta collaborano non per un singolo, ma per un intero disco. Sarà l’occasione per conoscere a fondo le rispettive personalità artistiche, intrecciate in un progetto sul quale entrambi hanno deciso di puntare con passione e grande determinazione.

Per loro, inoltre, i grandi impegni non finiscono qui. Il duo infatti porterà No Stress in giro per l’Italia con un tour nei palazzetti: le prime date sono già uscite e sono comprese tra il 25 novembre e il 14 dicembre 2023, e toccheranno Firenze, Napoli, Roma, Milano, Bologna e Torino. L’annuncio è stato condiviso pochi giorni fa sui rispettivi profili Instagram.











