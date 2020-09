Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati?/ Spunta Caroline Donzella e…

Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou si sono lasciati? E’ la domanda che si stanno facendo i fans del cantante, avvistato a Milano in compagnia della milionaria monegasca Caroline Donzella. A lanciare l’ultimo gossip sul cantante che sta scalando le classifiche con il suo ultimo album “Crepe” è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 16 settembre, tra le Chicce di gossip, parla dell’avvistamento di Irama in compagnia di una ragazza che non è la fidanzata Victoria. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, Irama e Caroline Donzella sarebbero stati avvistati a Milano nel corso di una serata insieme. Caroline, dunque, è una semplice amica dell’ex Amici o tra i due c’è qualcosa di più? Il settimanale Chi non si sbilancia lasciando i fans dell’artista con il dubbio.

IRAMA E CAROLINE DONZELLA, SOLO UN’AMICIZIA?

Irama sta attraversando un momento felice e sereno della sua vita professionale, ma cosa sta accadendo nella sua vita privata? La storia con Victoria Stella Doritou dura ancora o i due sono in crisi? A scatenare una serie di domande nei fans del cantante è il settimanale Chi che scrive: “Irama scala le classifiche (e i cuori) della aspiranti showgirl. La scorsa notte, a Milano, è stato visto con Caroline Donzella, corteggiatissima da calciatori e attori, milionaria monegasca e prossimo volto nella trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Tra i due selfie e poi le luci della notte che si sono spente…”. Tra il cantante e il neo volto della trasmissione di Paolo Bonolis, dunque, ci sarà solo un’amicizia? Ai posteri l’ardua sentenza.



