Irama e Victoria Stella Doritou si sposano?/ Dal successo in classifica all’altare…

Irama e Victoria Stella Doritou si sposano? Il gossip impazza in queste ore soprattutto da quando il settimanale Di Più Tv ha lanciato il possibile scoop parlando di alcune confidenze di un amico del famoso Filippo, ex ugola d’oro di Amici di Maria De Filippi, che rivelerebbero l’arrivo di fiori d’arancio per la coppia. L’artista e la modella fanno coppia fissa dal 2019, subito dopo la liason che il cantante ha avuto con Giulia de Lellis, ma sembra che tutto si sia accelerato e sia cambiato durante il recente lockdown che li ha costretti subito a stare insieme in una convivenza un po’ forzata e questo avrebbe reso il loro rapporto ancora migliore.

Il settimanale Di Più Tv ha raccolto le confidenze di un amico di Filippo Maria Fanti che avrebbe parlato di un matrimonio in arrivo per i due che la scorsa estate hanno fatto un viaggio romantico in Grecia e lì Irama avrebbe conosciuto ufficialmente la famiglia della sua bella Victoria Stella Doritou confermando il suo impegno con lei, ma davvero questo basta per gridare al matrimonio? I due si sono conosciuti ormai quasi due anni fa a Parigi e sono stati colpiti da un colpo di fulmine, da lì non si sono mai separati e il settimanale oggi rilancia: “Irama è cambiato da quando nella sua vita è entrata Victoria Stella. Le voci di matrimonio sono sempre più insistenti”. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile liason di Irama e la soubrette Caroline Donzella ma sembra che il loro incontro fosse legato solo al lavoro, quindi quale ostacolo ci può essere per questo matrimonio? Siamo sicuri che non ce n’è.

