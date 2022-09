Irama/ Estate da record e numeri da capogiro, l’ex stella di Amici…

Irama, i grandi successi ai Tim Music Awards 2022

Tra i protagonisti attesi di questa nuova edizione di Tim Music Awards c’è anche e soprattutto Irama. Il giovane ha percorso tanta strada dal 2016, quando debuttò sul palco del Festival di Sanremo. Ad oggi ha dimostrato di essere un artista completo, capace di proporre sotto diverse forme il suo indiscutibile talento. Nel corso degli anni ha infatti compiuto una vera e propria evoluzione, abbracciando diversi generi musicali e gettando le basi per percorrere una sua strada, sempre più riconoscibile e autentica.

Un percorso che gli ha permesso di superare in nemmeno dieci anni di carriera, costellati tra l’altro da diversi stop per alcune incomprensioni con la casa discografica, ben 2.500.000 copie certificate dalla FIMI. Numeri da capogiro per l’ex stella di Amici, che ha sfornato pezzi più leggeri come Nera e Mediterranea, ma anche molto profondi e dark come Ovunque Sarai.

Non a caso il suo ultimo album ha da poco portato a casa un doppio disco, con numeri davvero esaltanti. Parliamo di 2.535.000 copie/unità tra album, singoli e collaborazioni in brani di altri artisti. Un altro obiettivo centrato da Irama, che oggi è il quarto artista con più copie vendute tra quelli che sono usciti da un talent show. Davanti a lui solo big con la big maiuscola, come Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri. Ma la strada del successo per Irama, ormai, è tracciata.

