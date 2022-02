Irama finale Sanremo 2022/ “Ovunque sarai”, pubblico apprezza: può salire sul podio?

Irama è una delle sorprese del Festival di Sanremo 2022 ed in finale tenterà di dimostrare le sue qualità per portare a casa il risultato migliore: dopo la positività al Covid-19 dello scorso anno, che lo ha costretto a vivere l’esperienza soltanto a distanza (le sue esibizioni venivano trasmesse con un video registrato durante le prove), adesso vuole togliersi qualche soddisfazione con la sua “Ovunque sarai”. Un brano molto diverso da quelli a cui ci ha abituato negli scorsi anni. Non più una ballata moderna, ma una poesia dedicata a una persona che non c’è più. Il messaggio ha scaldato finora il cuore di tutti, soprattutto dei telespettatori.

Alla terza serata la canzone del talento proveniente da Amici si è piazzata al quarto posto, mentre nella classifica delle prime due serate, stilata dalla sala stampa, era nono. Il pubblico ha espresso i propri favori e adesso Irama può puntare il podio. Anche in occasione della serata delle cover, infatti, l’artista non ha deluso: si è esibito sulle note di “La mia storia tra le dita” insieme a Gianluca Grignani, facendosi travolgere dall’energia del suo ospite, che lo ha trascinato giù con sé in platea. Una performance apprezzata, tanto che l’artista ha mantenuto il suo piazzamento alle spalle dei tre Big Mahmood&Blanco, Elisa e Gianni Morandi.

IRAMA IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “OVUNQUE SARAI”

Per Irama essere alle spalle del podio nella finale del Festival di Sanremo 2022 con la sua “Ovunque sarai”, probabilmente, è già un immenso successo, dato l’elevata concorrenza di questa edizione. In molti si stanno domandando, tuttavia, secondo i pronostici, dove può arrivare il cantante divenuto famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici. La sensazione è che il giovane possa puntare anche più in alto, soprattutto in virtù del fatto che nell’ultimo atto della kermesse ligure a votare sarà soltanto il pubblico da casa, che ha già manifestato di essere tutto a suo favore.

Non sarebbe una sorpresa, dunque, se l’artista si piazzasse nei primi tre posti. In passato ha partecipato altre due volte, ma non c’è mai riuscito. Per il raggiungimento di tale obiettivo, tra i cantanti in gara che contano il sostegno del pubblico da casa, sembra essere tra i favoriti, ma dovrà fare i conti con un grande nome come quello di Gianni Morandi. In ogni caso, tuttavia, anche se dovesse piazzarsi sul podio, difficilmente arriverebbe oltre il terzo posto, dato che a quel punto entrerebbe in gioco anche la votazione della sala stampa (che nelle prime due serate non ha granché apprezzato la sua performance) e della giuria demoscopica.

IRAMA E IL LIEVE MALORE

Nelle scorse ore, attraverso un video pubblicato su Instagram, Irama ha rivelato di avere avuto un lieve malore prima di salire sul palco dell’Ariston per cantare la sua “Ovunque sarai” nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Nella clip si vede il cantante, non al meglio delle condizioni, mentre viene curato dai medici, che gli stanno inserendo una flebo con medicinali alla mano. Pare che il cantante abbia avuto un problema gastrointestinale per avere ingerito un cibo sbagliato.

“Sono contento che “Ovunque sarai” stia entrando dentro di voi. E io, per ringraziarvi, voglio farvi entrare ancora di più dentro di lei. Nudo e crudo. Grazie di cuore per il vostro affetto e supporto incredibile. Ci vediamo stasera. Vi abbraccio”, ha scritto l’artista ai suoi fans a corredo del post.

