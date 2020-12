Irama, flirt con Martina Nasoni?/ “La ragazza dal cuore di latta era…”

Irama, flirt con Martina Nasoni? La verità su “La ragazza dal cuore di latta”

Irama ha avuto oppure no un flirt con Martina Nasoni? La gieffina stasera sarà ospite da Gabriele Parpiglia per il nuovo corso di Seconda Vita su Real Time e così torneranno ad accendersi i riflettori su una storia che è stata molto in voga soprattutto quando l’ex ugola d’oro di Amici ha presentato la canzone ispirata alla storia di Martina Nasoni e anche quando lei ha preso parte al Grande Fratello di Barbara d’Urso raccontando quello che è successo, dal loro incontro all’ispirazione della canzone, ma cosa è successo tra loro? Irama aveva già conosciuto Martina durante le vacanze estive del 2018 a Gallipoli, in Puglia, dove lei si trovava per lavoro nelle pubbliche relazioni di un noto stabilimento salentino. I due si sono incontrati ad una festa durante la quale hanno anche cantato e suonato insieme e chiacchierando è venuta fuori la storia della malattia, dell’intervento e del pacemaker: “Vedevo che Irama era interessato, mi faceva domande, e io gli rispondevo con naturalezza… Lui è un ragazzo profondo, sensibile, ma non c’è stato nulla di più di un’amicizia”. Dopo la Puglia i due non si sono più rivisti.

Irama innamorato e felice, pronto per le nozze?

Ma cosa fa adesso Irama? Tutti sono pronti a scoprire se l’ex ugola d’oro di Amici affronterà di nuovo il palco del Festival di Sanremo all’inizio del prossimo anno ma, fino ad allora, il cantante sembra essere molto incentrato sulla sua vita sentimentale e sulla sua importante relazione con la bella Victoria Stella Doritou. I due stanno insieme ormai da un anno e sembra che le cose siano serissime tanto che hanno passato insieme il lockdown di inizio anno e ne sono usciti più uniti di prima. Dopo la convivenza arriveranno anche le nozze per i due ragazzi?



