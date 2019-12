Irama ha copiato Nera?/ Video, non è uno scherzo de Le Iene: la canzone di Domenico..

Irama nel mirino de Le Iene. Non è uno scherzo, ma l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è accusato di plagio da un giovane agente immobiliare di soli 19 anni con la grande passione per la musica. Si tratta di Domenico di Puorto, autore di “Fuori tutto brilla” che somiglia tantissimo alla hit “Nera” di Filippo Maria Fanti. Domenico racconta di aver inviato diverse settimane prime il suo brano alla Newco Management, la ex agenzia di Irama diretta da Francesco Facchinetti. “Volevo fare un tormentone” – racconta Domenica – “a febbraio decido di mandare un mail alla Newco Management a cui ho mandato loro un link dove sentire il mio album. Sulla canzone nessun giudizio”. Successivamente però il giovane si rende conto che la sua canzone era finita in tv: “Stavo guardando amici, Irama cantava questo brano “Nera” e ci sono rimasto male, non riuscivo più a studiare perchè pensavo sempre a questa storia”. Domenico allora decide di contattare un perito musicale che gli dice: “ci sono le stesse note, ma qualcosa è stata cambiata. Anche la metrica è uguale”. Ecco la perizia: “nel ritornello la figurazione musicale è quasi identica, quasi da configurare ai brani una somiglianza insindacabile”.

Irama: “è palesemente uno scherzo!”

Il giovane autore racconta “potrebbe essere successo casualmente, ho scritto alla Warner ma non hanno risposto” e poi precisa “vorrei risolvere la questione con Irama”. Così con la complicità delle Iene e di Nicolò De Devitiis, Domenico incontra il cantautore a cui dice “non ho mai ascoltato questa canzone in tutta la mia vita. Se è uno scherzo vi sta riuscendo malissimo”. L’ex vincitore di Amici pensa che sia uno scherzo de Le Iene: “è uno scherzo raga, è palesemente uno scherzo, ma non vi sta riuscendo”. Nicolò De Devitiis precisa prontamente “non è uno scherzo”, ma Irama ridendo continua a pensare che sia uno scherzo: “non vi sta riuscendo raga!”. Poi il cantante chiede di sentire la canzone: “la cadenza è un pò simile” – e domanda – “è denunciabile da SIAE?”. Irama allora condivide con il giovane Domenico alcuni messaggi: “ho avuto da piccolo l’occasione di un pò attaccarmi alla situazione e ho sempre rifiutato” e sul finale dice: “nella musica è tanto importante farsi il mazzo e metterci amore. Non pensare a queste cavolate. Non pensare a questa cosa perché è una bufala”. Clicca qui per vedere il video di Irama a Le Iene

© RIPRODUZIONE RISERVATA