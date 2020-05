Irama/ Lancia Mediterraena e torna in pista con Francesca Tocca! (Amici Speciali)

Pubblicità

Il giovane che ha lasciato tutto rinunciando ad un contratto per ripartire più stabile e sicuro di prima, così abbiamo conosciuto Irama, il cantante di Monza classe 1995 che ha conquistato tutti con la sua partecipazione ad Amici tre anni fa. Oggi Filippo Maria Fantini, questo il suo nome, salirà sul palco del programma che lo ha rilanciato per prendere parte a questo speciale torneo ma senza aspirare alla vittoria finale che, secondo gli scommettitori avrà un solo volto e un solo nome ovvero quelli di Michele Bravi. Sarà lui il suo rivale? Non sappiamo ancora quale sarà la squadra di Irama questa volta ma quello che i fan attendono con ansia è di rivederlo su quel palco e questa volta non con l’insicurezza di un tempo ma con alle spalle ben 12 Dischi di Platino e 6 di Oro dopo i successi di Plume, Giovani, Nera, La Ragazza con il cuore di Latta e Arrogante. Il suo 2019 è stato pazzesco e si è chiuso con un sold out al Forum di Assago, ma adesso tutto è pronto per un nuovo giro di corsa.

IRAMA AD AMICI SPECIALI PER LA SUA MEDITERRANEA

Irama ha cominciato a scrivere canzoni a 7 anni e musicalmente è cresciuto ascoltando i cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini ma prima di Amici e di scrivere le sue ultime canzoni, ha avuto modo di andare avanti a tentoni nel mondo della musica prendendo parte, con successo, a ben due edizioni del Coca Cola Summer Festival, prima come giovane e poi come big, ma anche al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Il successo vero e proprio però arriva proprio con Amici ormai tre anni fa convinto ancora che la sua musica sia come un ibrido e con zero voglia di porsi dei limiti in fase creativa. Amici Speciali sarà un altro trampolino di lancio per lui ma non la sua carriera, già avviata con successo, ma per il suo prossimo successo estivo. Proprio qualche anno fa tutti abbiamo ballo sulle note di Nera grazie al connubio perfetto con Francesca Tocca, la ballerina del programma, che tornerà al suo fianco per rispolverare il suo successo, e poi?

IRAMA DA FRANCESCA TOCCA A VICTORIA STELLA DORITOU

Irama è pronto per lanciare la sua nuova hit estiva, “Mediterranea”, è di nuovo ci tufferemo nelle sue sonorità tropicali strizzando l’occhio al latin e questo non farà altro che riportare in pista la bella Francesca Tocca, reduce da un’edizione un po’ movimentata. Il brano sarà realizzato anche in una versione spagnola e verrà lanciato nelle prossime settimane nel mercato latino ma prima toccherà ai fan italiani sostenere il loro beniamino che, intanto, sembra aver messo da parte di nuovo l’amore. Fino a qualche settimana fa era felicemente accompagnato con Victoria Stella Doritou che proprio in questo periodo di quarantena aveva rivelato la sua tristezza lontana dal suo amato Irama: “La mia faccia quando mi dicono che è un altro mese di blocco. Ma sono davvero grata di avere un tetto sulla mia testa e sono fortunata ad avere i miei genitori in perfetta salute”



