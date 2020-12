Irama/ “Le crepe ci rendono unici al mondo”

Irama è tra gli ospiti della nuova puntata di “Qui e adesso“, lo show di successo condotto da Massimo Ranieri e trasmesso giovedì 30 dicembre 2020 in prima serata su Rai3. Un ritorno in tv per il vincitore di Amici di Maria De Filippi che quest’anno è tornato sulle scene musicali con il nuovo album di inediti dal titolo Crepe. Un disco maturo ed importante che il cantautore ha raccontato come è nato dalle pagine di domanipress.it: “parlo della metafora legata alla tecnica Kintsugi, una pratica giapponese, che consiste nel mettere insieme i cocci di un vaso rotto con delle colate oro o argento. Il vaso assume quindi un valore maggiore e questo rende bene il significato che ho voluto dare a questo lavoro. Tutti noi abbiamo delle crepe, sono quelle che ci rendono unici al mondo. In questo lavoro ho riempito quelle “crepe” così preziose…”.

Il disco è nato in pieno lockdown, ma Irama ci ha tenuto a precisare che questo periodo di clausura non ha inciso in negativo sulla genesi del progetto musicale: “il periodo di lockdown non ha inciso particolarmente sulla produzione dei brani dell’EP”.

Irama: “Amici Speciali? E’ stata una grande emozione”

Anzi, durante i lunghi mesi di lockdown Irama ha scritto anche un nuovo brano inedito dal titolo “Milano” in cui ha collaborato con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: “Milano” non è contenuta nell’EP ma è una canzone che ha un significato molto importante per me e che ho deciso di fare uscire a marzo in un momento difficile per la mia città e per tutta l’Italia e i miei proventi artistici sono stati devoluti all’ospedale Niguarda”. Tornando al disco EP “Crepe”, Irama ha raccontato: “ogni brano ha un mood differente e variegato: “Bazooka” è il brano tendenzialmente più rock, è una guerra amorosa ed anche un gioco; “Eh mama eh” urla uno sfogo, un allarme disperato e personale; “Flow” è un modo di essere mentre la title trak “Crepe” ha uno stile vicino al genere latino che sto da un po’ di tempo frequentando, direi che mi appartiene”.

Un successo strepitoso per il vincitore di Amici che lo scorso anno ha doppiato vincendo anche la versione Amici Speciali: “ritornare sul palco di Amici per una causa importante è stata una grande emozione. Sono in buoni rapporti con i miei colleghi, alcuni li sento frequentemente”.



