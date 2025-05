Che fine ha fatto Irama? È questa la domanda che molti fan del cantante, ex volto di Amici di Maria De Filippi, si sono posti in questi mesi. Il cantante è, infatti, letteralmente scomparso dai social ad metà febbraio, il che ha portato molti a chiedersi se fosse accaduto qualcosa di importante e a preoccuparsi per questo silenzio prolungato. Un silenzio che è stato però interrotto nelle ultime ore, con una vera e propria lettera di Irama ai fan pubblicata attraverso il suo profilo Instagram.

“Negli ultimi mesi ho sentito il bisogno di rallentare”: ha così esordito Irama nel suo lungo post pubblicato attraverso le storie di Instagram. Un messaggio che continua con l’ammissione da parte del cantante della necessità di “mettere la distanza dal rumore e ritrovare me stesso”.

Irama apre una casella postale diretta con i fan: l’annuncio

In questo lungo periodo di pausa, Irama ha ricominciato a scrivere, “è stato il mio modo per fare chiarezza, per ritrovare un contatto vero con quello che sento“, ha spiegato, ammettendo senza filtri di aver affrontato un momento complesso dal punto di vista personale. Oggi che tali difficoltà sembrano essere archiviate, il cantante ha il bisogno di riconnettersi con il suo pubblico, motivo per il quale ha lanciato un’iniziativa davvero inaspettata: una casella postale alla quale chiunque può scrivergli.

“Ho avuto un’idea, aprire una casella postale. – ha annunciato Irama su Instagram – Un modo per tornare a parlare con voi in maniera diversa, più intima”. Comunicato il suo recapito, il cantante ha concluso con l’appello ai fan: “Scrivetemi senza fretta, ho bisogno anche di questo: riconnettermi con voi“.