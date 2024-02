Irama nel mirino di Luca Jurman: spunta solo ora un retroscena da Amici/ Ecco cos’è successo

Luca Jurman attacca Irama e Amici di Maria De Filppi: spunta un retroscena sul cantante

Luca Jurman da mesi continua imperterrito a sfogarsi contro il talent di cui per anni è stato insegnante Amici di Maria De Filippi. Questa volta però, nel mirino c’è finito anche Irama ed è stato svelato un retroscena avvenuto anni fa ad Amici di Maria De Filippi. Nel dettaglio Luca Jurman si è scagliato contro il talent sostenendo che non può più definirsi una scuola perché molti cantanti non arrivano come allievi ma con case discografiche alle spalle e con degli inediti da proporre.

E questo pare essere anche il caso di Irama, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Tu No, il cui nome all’anagrafe è Filippo Maria Fanti che ha partecipato ad Amici nel 2018 ma in realtà già nel 2016 aveva partecipato al Festival di Sanremo 2016. Ebbene durante una diretta Instagram di Luca Jurman con discografico con un passato in Warner Music, casa discografica di Irama, quest’ultimo ha aggiunto un retroscena spiazzante: “Irama è stato il lasciapassare verso tutta questa situazione che oggi ritroviamo ad Amici. Quando Filippo è entrato ad Amici, lui era sotto contratto con Warner. E tutta la manfrina che c’è stata è stata una presa per il c*lo nei confronti del pubblico che noi dagli uffici di Warner guardavamo e non capivamo”.

Irama nel mirino di Luca Jurman: ai tempi di Amici era già sotto contratto con una casa discografica?

Dunque stando a quanto riportato dal discografico nella diretta con Luca Jurman sembrerebbe che ai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi il cantante avesse già un contratto con la Warner Music. Tuttavia Irama ha sempre fornito una versione diversa ovvero che il contratto con la Warne, con cui è andato la prima volta a Sanremo, si è concluso nel 2017 ma quando poi il cantante è approdato al Serale di Amici l’etichetta gli ha proposto di ritornare a lavorare insieme.

Qualsiasi sia la verità quel che è certo è che Irama adesso è uno dei giovani cantautori più interessanti del panorama italiano e lo dimostrano non solo le critiche positive che da anni ottiene sui suoi progetti ma anche dal fatto che in questi anni ogni sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata un successo ed anche in questa edizione ha portato una bellissima ballad che avrà successo.











