IRAMA/ Nuovo look per Mediterranea: “sono un po’ anomalo” (Amici Speciali)

Irama è tornato ufficialmente sia in tv che con un nuovo brano. Il cantante ha accettato di mettersi nuovamente in gioco partecipando come concorrente ad Amici Speciali per raccogliere fondi a favore della protezione civile. Un ritorno in grande stile quello di Irama che, nel corso della prima puntata del nuovo format di Maria De Filippi ha presentato il nuovo singolo. Mediterranea si candida ufficialmente per diventare la nuova hit estiva e arriva due mesi dopo il precedente singolo di Irama “Milano” ft. Francesco Sarcina con cui il cantante ha espresso il proprio amore per la propria città devolvendo il ricavato in beneficienza. Con Mediterranea, però, Irama torna a far ballare i suoi fans che, dopo il primo ascolto, hanno dato ufficialmente il via all’estate 2020 che, nonostante il momento difficile, avrà un sapore allegro grazie alla musica di Irama.

IL NUOVO LOOK DI IRAMA: “INDOSSO SOLO CIO’ CHE MI FA SENTIRE A MIO AGIO”

Irama riesce a far parlare di sé non solo per la musica, ma anche per il look ricercato e mai banale. Come nasce e chi sceglie gli outfit indossati dal cantante? A svelare il segreto della propria immagine è proprio Irama. “Sto molto attento a quello che indosso, per me è un modo fondamentale di comunicare chi sono oltre la mia musica. So bene quello che mi piace e cosa no. Rispetto ai miei coetanei sono un po’ anomalo, per esempio odio le sneakers e non metto le tute. Non ne ho indossata una nemmeno in questi mesi di quarantena!”, ha raccontato ai microfoni di GQItalia.it. Quella del cantante, dunque, è un’immagine curata in ogni dettaglio al punto che il cantante ha deciso anche di rinnovare il proprio profilo Instagram eliminando le vecchie foto. “Indosso solo cose che mi facciano sentire a mio agio – ha spiegato Irama – e che siano in sintonia con il mio gusto, che parlino di me. Mi è sempre piaciuta una frase di Oscar Wilde che dice che ‘solo i superficiali non giudicano dalle apparenze’. Ecco, per me è così. La sostanza si manifesta anche tramite quello che ti metti addosso, è un modo di esprimere il tuo mondo”, ha concluso l’artista.



