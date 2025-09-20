Irama è uno degli ospiti nel concerto in programma sabato 20 Settembre Pino è - Il Viaggio del Musicante, evento per ricordare Pino Daniele

Irama sarà uno degli ospiti presenti nel concerto Pino è – Il Viaggio del Musicante, evento che andrà in onda in prima serata su Rai 1 sabato 20 Settembre 2025. Diversi artisti italiani ed internazionali saliranno sul palco a Piazza del Plebiscito al Napoli per ricordare con affetto e tanta passione un’icona napoletana come Pino Daniele. Vediamo meglio chi è Irama.

Il vero nome di Irama è Filippo Maria Fanti e l’artista è nato a Carrara il 20 Ottobre 1995. Si tratta di un giovane talento della musica pop e rap italiana che è divenuto famoso grazie al programma Amici di Maria De Filippi, negli anni ha fatto varie canzoni specialmente per l’estate e lo abbiamo visto tra i protagonisti anche a Sanremo.

Filippo si trasferisce a 8 anni a Monza e fin da subito evidenzia la sua grande passione per la musica. Dopo aver preso il diploma di Liceo classico inizia a comporre e cantare le prime canzoni, nel 2015 è stato tra i protagonisti di Sanremo giovani e l’anno dopo è stato invece tra i protagonisti sul palco dell’Ariston. La sua crescita musicale è piuttosto netta.

Irama diviso tra ambizioni musicali e gossip vari

La crescita musicale di Irama è evidente a tutti, inizialmente ha avuto degli alti e bassi, poi è cresciuto notevolmente e lo abbiamo visto con diversi interessanti brani. L’artista ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e in questo 2025 ha parlato cosi riguardo ai microfoni di Sky Tg24:

“Più cresco e più mi concentro sulla musica dal vivo, credo nel tempo e nella crescita, ho iniziato un percorso e sono ambizioso ma sempre rispettando i tempi”. Negli anni Irama è stato protagonista di vari gossip in giro per il paese, ha avuto prima un flirt con Giulia De Lellis con il quale poi è rimasto amico e poi con le modelle Victoria Stella Doritou e nel 2023 con Khady Gueye.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un rumors relativo ad un flirt tra Irama e l’ex concorrente di Amici Mew, anch’ella protagonista nel mondo della musica. Come riporta la giornalista Deianira Marzano il cantante è al momento innamoratissimo e c’è curiosità se ci sarà un’evoluzione nella loro storia.