Irama, “Ovunque sarai” la canzone di Sanremo 2022/ Una ballata pianistica e toccante

IRAMA, LA CANZONE “OVUNQUE SARAI” A SANREMO 2022: SIGNIFICATO DEL BRANO

Maledetto Covid che non permise lo scorso anno a Irama di partecipare al Festival di Sanremo. Quarantena preventiva per colpa di un membro del suo staff e tutti gli sforzi, i preparativi, l’ansia buttati nella spazzatura. E’ ovvio che quest’anno Irama abbia una carica in più rispetto ai suoi concorrenti per salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Giovanni Truppi ha vinto Premio Lunezia Sanremo 2022/ "Canzone raffinata e originale"

Irama lo fa con una ballata pianistica intensa e toccante, che lascia da parte le sue radici hip hop per far prevalere l’anima cantautorale. La canzone di Sanremo 2022, Ovunque sarai, “racconta quando la natura rende meno forte il senso dell’assenza e attraverso il ricordo puoi avere accanto anche una persona che non c’è più” dice Irama aggiungendo: “Ovunque sarai è una canzone che è pura verità, è primitiva, è ancestrale…. ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. E’ arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e una persona per me molto importante, la canzone racconta tutto”.

SANREMO 2022, FESTIVAL NEWS/ Ultime notizie, Milva omaggiata dalla città dei fiori

IRAMA, LA CANZONE “OVUNQUE SARAI” A SANREMO 2022: UN RITORNO TOCCANTE AL FESTIVAL

L’ex vincitore di Amici che comunque al Festival di Sanremo ha già messo piede più volte. Irama ha esordito nella categoria Nuove Proposte a Saremo 2016 e ha poi preso parte alla competizione dei Big prima nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta, un brano che colpì molti per il tema particolare che toccava, la storia di una ragazza malata che guarda il mondo da dietro la finestra di casa perché uscire e fare qualunque sforzo le costerebbe la vita, poi nel 2020 con La genesi del tuo colore. Il successo, però, è arrivato con la vittoria di Amici di Maria De Filippi nel 2018: da allora in poi non ha più smesso di avere successo, è diventato il “re dei tormentoni estivi” con hit gettonatissime come Nera, Arrogante, Mediterranea.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi "Milva mi è stata vicina quando avevo il Covid"/ "A Sanremo la omaggerò"

© RIPRODUZIONE RISERVATA