Irama/ Pazzo di Gaia Gozzi? I fan sognano un duetto ad Amici Speciali (Verissimo)

IRAMA OSPITE A VERISSIMO

Irama è uno dei pupilli di Maria de Filippi e, sicuramente, dopo due anni dalla sua vittoria, non ha bisogno di presentazioni. Oggi il cantante sarà a Verissimo oggi pomeriggio per lanciare Amici Speciale in onda la prossima settimana, o tra due, e rimettere in moto la sua carriera lanciando magari il prossimo tormentone estivo nuovamente con al fianco Francesca Tocca, sua ballerina nella famosa Nera. Anche la ballerina sarà presente al serale di Amici Speciali e quindi non è impossibile sognare di nuovo i due sul palco insieme per far impazzire il gossip come è successo due anni fa. Ma gli ultimi rumors, però, hanno fatto ancora meglio parlando di Irama come possibile nuovo amore di Gaia Gozzi, vincitrice dell’edizione numero 20 e tutto per via di un like che ha fatto impazzire tutti e che non è passato inosservato.

IRAMA, DUETTO O LIASON CON GAIA GOZZI?

I due si ritroveranno presto sul palco di Amici Speciali e questo significa che in questi giorni hanno avuto modo di incontrarsi e di vedersi per lavorare ai promo in onda su Canale5 ma anche per mettere insieme i pezzi e i possibili duetti che andranno in scena sul palco nelle prossime settimane. Questo deve aver fatto diventare i due più che conoscenti e questo spiegherebbe un like in più anche se i fan ci hanno visto subito dell’altro. Oltre a chi sogna di vedere Gaia Gozzi e Irama insieme come coppia, c’è chi spera di una futura collaborazione dei due artisti e il fatto che lui abbia iniziato a seguirla sui social non ha fatto altro che infuocare il gossip al grido di: “Sto urlando come una pazza! Irama ha cominciato a seguire Gaia. Ripeto: Irama segue Gaia!” oppure “Irama che inizia a seguire Gaia. Ora pretendo una sola cosa: duetto!”.

IRAMA PARLA DEL SUO LEGAME CON MARIA DE FILIPPI

Rimane il fatto che Irama sembra essere felicemente fidanzato. Dopo la sua liason con Giulia de Lellis che ha infiammato il gossip lo scorso anno, il cantante si è rinchiuso quasi a vita monastica al fianco della bella modella parigina Victoria Stella Doritou. Ma le donne nella sua vita non sono mancate e tra quelle più importanti sicuramente possiamo annoverare Maria de Filippi. Lui stesso a DiPiù Tv ha confermato di sentirsi “indissolubilmente legato a lei” e, in particolare, ha raccontato: “Maria De Filippi mi ha ridato la forza per credere in me e mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato, per esempio, a non avere paura di mostrare me stesso’. Cosa sarà in grado di regalarci ad Amici Speciali? Speriamo di scoprire qualcosa proprio oggi pomeriggio a Verissimo prima di allora.



