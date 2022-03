Irama platino a Battiti live, il viaggio della musica/ “Il mio respiro è di…”

Da Amici 16 a Battiti live- il viaggio della musica: torna sul palco Irama

Battiti live in partnership con Msc Crociere presenta Battiti live- il viaggio della musica, che apre i battenti su Italia 1, questo giovedì 31 marzo 2022, e accoglie nella set-list -tra gli altri artisti internazionali e italiani- Irama. Pseudonimo di Filippo Maria Fanti, originario di Carrara, il cantautore e pop-icon di 26 anni, Irama, debuttava nell’industria musicale come esordiente nella sezione giovani di Sanremo 2016 con Cosa resterà, per poi diventare popolare attraverso la vittoria conseguita al talent di Amici 16 di Maria De Filippi. Reduce da Sanremo 2022, dove ha presentato il singolo in gara Ovunque sarai, l’artista dal fascino selvaggio ora condivide con i fedeli sostenitori su Instagram diverse novità, complici anche gli allentamenti delle misure restrittive disposte in materia di prevenzione del Coronavirus, come il ritorno sul palco.

“Finalmente in tour, dopo i palazzetti passeremo l’estate insieme!”, scrive Irama ai fedeli supporters. E non è tutto. Fa sapere che il brano sanremese Ovunque sarai, nonostante la mancata vittoria a Sanremo 2022, è certificato disco di platino, che Maria De Filippi gli ha consegnato fisicamente in occasione del secondo serale di Amici 21. E non solo. Il cantante dagli occhi di ghiaccio inoltre rende noto che il nuovo album, dal titolo Il giorno in cui ho smesso di pensare, è certificato disco d’oro, a pochi giorni dal rilascio.

Irama ospite alla prima puntata di Battiti Live, il viaggio della musica

Irama torna sul palco, in tv, in occasione della prima puntata di Battiti live- il viaggio della musica, un evento itinerante nel cuore del Mar Mediterraneo, dedicato alla musica. L’artista si aggiudica la copertina di Icon magazine rilasciando delle dichiarazioni al cardiopalmo: “Le parole sono musica… gli occhi sono le labbra e la lingua è verità… Il mio respiro? Ho scritto Un respiro, è dedicato ad un’altra persona. Il mio respiro è spesso dedicato ad altre persone. Il mio respiro non è mio ma è di tutti ormai”.

