Irama/ Prosegue la storia con Stella Victoria Doritou? (Una serata di stelle per il Bambino Gesù)

Irama sarà uno dei protagonisti della serata dedicata all’ospedale pediatrico Bambin Gesù, ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘. Il cantante nativo di Carrara, cresciuto nella prolifica scuderia di ‘Amici’ di Maria De Filippi ha vissuto un 2019 importante, segnato soprattutto dalla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone ‘La ragazza dal cuore di latta’ che ha fatto registrare un ottimo successo nell’airplay radiofonico e anche nelle classifiche dei singoli. Ma per Irama le ultime settimane sono state segnate da una certa apprensione da parte dei fans, che non hanno più avuto notizie del cantante dai suoi profili social. Si sa, soprattutto per i personaggi pubblici uscire dai social significa un po’ sparire nel nulla in questi tempi moderni e in molti si sono chiesti se per Irama ci fosse qualche problema che l’aveva tenuto lontano dai social.

Irama, Una serata di stelle per il Bambino Gesù: cosa bolle in pentola?

Stasera rivedremo Irama a Una serata di stelle per il Bambino Gesù. Non si sa però se qualcosa stia bollendo effettivamente in pentola, di sicuro pochi giorni fa è stato lo stesso Irama a tranquillizzare tutti con un post su Instagram, nel quale si scusava per la prolungata assenza dai profili social spiegando che qualcosa di importante è in fase di realizzazione. L’artista toscano non si è dilungato in particolari, ma di sicuro ci potrebbero essere presto novità, forse dal punto di vista professionale oppure nella sfera privata. Di sicuro Irama non si sta risparmiando per quanto riguarda le iniziative benefiche, oltre a partecipare a ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù’ è stato infatti recentemente protagonista di un altro evento di solidarietà, su un palco organizzato a Bergamo dalla Guardia di Finanza. Se i tempi per un nuovo disco siano maturi, non è ancora però confermato.

Nessuna novità sul fronte gossip

Irama è stato particolarmente schivo in questo autunno su tutti i fronti, anche dal punto di vista del gossip è trapelato ben poco su quella che in estate era stata segnalata come la sua nuova fidanzata, Stella Victoria Doritou, una modella greca che aveva sostituito nel cuore del cantante la modella Giulia De Lellis. Una storia forse troppo chiacchierata quella tra Irama e l’influencer, forse proprio per questo su Stella si è saputo ben poco a parte le foto pubblicate in estate che avevano ufficialmente svelato il rapporto con la bella ellenica. Sicuramente l’alone di mistero delle ultime settimane farà aumentare l’attenzione attorno a Irama, dopo l’evento benefico per il Bambin Gesù potranno arrivare senza dubbio nuove notizie che porteranno magari all’annuncio di un nuovo album nel 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA