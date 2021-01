Irama/ Quarto disco platino per “Mediterranea”: singolo da record (C’è posta per te)

Irama sarà uno dei protagonisti più attesi della puntata di questa sera di “C’è posta per te”, il secondo appuntamento di quest’anno con il ‘people show’ di successo condotto da Maria De Filippi: il 25enne cantautore, al secolo Filippo Maria Fanti, originario di Carrara e fattosi conoscere dal grande pubblico alcuni anni or sono sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2016, sarà infatti uno dei tre personaggi coinvolti nelle sorprese organizzate dalla redazione del programma in onda in prima serata su Canale 5, assieme agli attori Giulia Michelini e Marco Bocci.

In attesa di scoprire quale sarà la sorpresa che vedrà coinvolto Irama e, con ogni probabilità, una o uno dei suoi fan, intanto il cantautore toscano ha già fatto sapere quali saranno i suoi primi impegni per il 2021 e sui quali potrebbe tornare nel corso dell’ospitata di questa sera. Infatti oltre alla partecipazione al prossimo Festival col brano “La genesi del tuo Colore”, il 25enne terrà due concerti speciali dal vivo a Roma e Milano anche se si parla del mese di ottobre: comunque, un modo di ricominciare e tornare a quella normalità che il Covid-19 ci ha tolto.

IRAMA, QUARTO DISCO DI PLATINO PER “MEDITERRANEA”

Insomma, il 2021 sarà per il buon Irama -ma evidentemente non solo per lui dal momento che sono diversi gli artisti che ricominciano a pianificare l’attività live auspicabilmente dopo la prossima estate- l’anno di una sorta di rinascita: anche se nel suo caso sarebbe più appropriato parlare della consacrazione. Infatti non ci sarà solo il ritorno sul palco dell’Ariston nelle vesti di vero e proprio big della canzone italiana, ma anche uno status nuovo dato dal fortunatissimo single “Mediterranea” che continua a vendere copie e a mietere record.

Pubblicato infatti come brano stand-alone a due anni dall’uscita dell’album “Giovani”, il singolo è stato certificato di recente come quadruplo Disco di Platino. Un successo che lo stesso Irama, con un look tutto nuovo, ha voluto festeggiare con un selfie sul proprio profilo Instagram e che fa seguito alla certificazione quale triplo Disco di Platino poco tempo dopo la sua pubblicazione all’interno dell’ep “Crepe” (per i tipi di Warner Music). Che sia il preludio a un bis col brano che verrà presentato prossimamente a Sanremo?

