Piccolo inconveniente per Irama che, sul palco, durante un concerto, resta in mutande davanti ai fan ma la sua reazione conquista tutti.

Se i ballerini, durante le coreografie, possono sbagliare i passi e devono continuare comunque a ballare, i cantanti, allo stesso modo, sul palco, possono andare incontro a degli inconvenienti. Gianna Nannini, ad esempio, durante l’ultimo concerto che ha tenuto in Germania ha avuto un piccolo incidente fratturandosi il radio mentre Irama è stato alle prese con dei pantaloni che, durante la sua esibizione, hanno fatto i capricci. Tutto è accaduto durante il concerto che l’artista ha tenuto al Rock in Roma il 22 luglio scorso davanti ad una folla che ha seguito il live con molto trasporto come documentano i vari video pubblicati sui social.

Proprio da Tik tok arriva il filmato che mostra Irama alle prese con un paio di pantaloni abbastanza capricciosi che, durante la sua esibizione, non restavano fermi costringendo l’artista a dei movimenti da vero acrobata per non fermarsi e continuare a cantare.

Irama e l’incidente sul palco: così è rimasto in mutande

A pubblicare il video è stata una fan di Irama presente al concerto che, nel condividerlo sui social, ha scritto: “Grazie Filo (Filippo è il nome di Irama, ndr) per questa visione”. Nel filmato, mentre è al centro del palco appoggiato all’asta del microfono intento a cantare, Irama vede i pantaloni cedere e lasciarlo in mutande.

L’artista, però, non si è affatto scomposto e ha continuato ad esibirsi per poi camminare sul palco riuscendo a tirare su gli stessi pantaloni. Una scena che è diventata immediatamente virale scatenando anche i commenti degli altri utenti. “Manco mi ero accorta, da quando ha tolto la maglietta non ho capito più niente”, ha scritto una ragazza che, probabilmente, era a sua volta presente al concerto. “Grazie per questa clip perché io non c’ero”, aggiunge invece un’altra ragazza.

