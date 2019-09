Irama, sfogo sui social/ “Sto passando un periodo di cambiamenti, ma non ho paura”

Irama, il vincitore di Amici di Maria De Filippi, si è sfogato su Instagram con un lunghissimo post. Il cantautore non è un grande amante dei social network, ma ogni tanto si lascia andare condividendo con i suoi fan emozioni e sensazioni del momento. Questo lungo messaggio, infatti, è in parte anche una dedica per chi l’ha sempre seguito: da Sanremo fino alla rinascita ad Amici e il ritorno sul palcoscenico dell’Ariston. “VERONA 9.09.19 La verità è che non amo i social” inizia così il lungo messaggio di Irama, che giustamente poco dopo precisa: “xioè, non fraintendete, amo sapere che dall’altra parte di questo piccolo schermo ci sono un sacco di voi… voi che riempite i miei tour, voi che iniziate a fare la fila dalle 6 di mattina per un concerto che inizia alle 22, solo per me, assurdo…”. Poi il cantante lancia una frecciatina: “l’avesse saputo lei che continuava a dirmi che non avrei combinato niente nella vita perché “dormivo sopra il banco sognando una vita unica” e la notte fino alla mattina del giorno dopo mi rinchiudevo nel cesso a scrivere canzoni per non svegliare tutti. E ovviamente svegliavo tutti comunque”.

Irama: “Sto passando un periodo particolare”

Il cantante non nasconde poi che sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. “Sto passando un periodo particolare. Un periodo di cambiamento, non ho paura dei cambiamenti. Cambiare significa crescere, evolversi. È naturale, e la musica non è uno stupido hobby o qualcosa che mi piace fare, è la mia vita. Tutta la mia vita”. Non ha paura di crescere né tantomeno dei cambiamenti Irama, consapevole che la vita è fatta di questi step: “e nella vita è biologicamente inevitabile avere un cambiamento per questo per me lo è anche nella musica”. Poi ritorno sul pensiero iniziale, il suo ‘non amore’ per i social: “comunque dicevo, no non amo i social, a volte mi fa impazzire l’idea di dover aggiornare costantemente e metodicamente un social network, un po’ come se dovessimo mantenere viva la nostra esistenza, c’è così poca arte in questo. Ma comunque amo l’idea che voi stiate aspettando qualcosa da me”. Ed ecco arrivare sul più bello la notizia che non ti aspetti visto che il cantante annuncia una grande sorpresa per tutto il suo pubblico. Di cosa si tratta? Un nuovo singolo, un nuovo album? C’è chi vocifera possa essere nel cast di Amici Celebrities, ma al momento il cantate ha semplicemente detto: “quel qualcosa sta arrivando, datemi solo il tempo di bermi qualcosa e buttarlo giù con tutta la verità e la spontaneità che ho nella testa. “A chi ci sarà sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 9 Set 2019 alle ore 10:34 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA