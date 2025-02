Irama a Sanremo 2025, si spoglia durante l’esibizione ma la sua canzone Lentamente divide il web

Dopo essersi presentato come una ‘cavaliere medievale’ al Green Carpet, nella prima serata di Sanremo 2025, Irama si è mostrato con lungo abito di ha scelto un outfit firmato Balmain e già qualcuno lo ha soprannominato come il Capitan Harlok del Festival. Look a parte ben curato e particolare a metà esibizione il cantante il cui nome all’anagrafe è Filippo Maria Fanti è rimasto in canotta. Irama si è spogliato a Sanremo 2025 rimanendo svestito. Per quanto riguarda la sua canzone, invece, in molti si sono soffermati solo sul fatto che c’era troppo autotune e lui tra l’altro con la sua voce non ne avrebbe bisogno.

Sul web infatti l’esibizione di Irama a Sanremo 2025 ha diviso il web: “Lo sapevo che Irama non avrebbe sbagliato anche questa volta, lui non sbaglia mai.” “Non sbaglia un colpo, lentamente è stupenda” “Qualsiasi canzone abbia mai portato su quel palco ha lasciato un segno non è per tutti forse, è un artista immenso.” Altri invece hanno tuonato: “Troppo autotune, non apre neanche la bocca” “Ogni partecipazione sempre la stessa canzone mamma mia ma poi come canta?” E non sono mancati meme sul suo outfit. Irama ha sempre avuto ottime posizioni al Festival di Sanremo 2025, sarà così anche quest’anno?