Irama/ Spacca anche da “assente” e vola in classifica generale dopo il caso Covid

Irama ai primi posti in classifica a Sanremo 2021 dopo il caso Covid

Irama sì, no, forse? La risposta è arrivata chiarissima in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 dopo, ore confuse e tanto nervosismo, si è arrivati alla conclusione che è stata bene a tutti. L’ex ugola d’oro di Amici ha rischiato seriamente di vederli eliminato dalla gara ma non per un demerito o per l’inosservanza delle regole ma bensì perché un membro del suo entourage è risultato positivo al Coronavirus. Irama ha sottolineato di aver avuto solo sporadici incontri con questa persona e i test dimostrano, almeno per il momento, la sua negatività ma, come da regolamento, lui rimane in quarantena, e al Festival di Sanremo 2021 come si va? Semplice, mandando in scena la registrazione delle prove generali e spiccando il volto pur rimanendo in pigiama nella propria stanza di albergo. Irama arriva secondo nonostante la non esibizione dal vivo e sogna la vittoria, una vittoria che potrà assaporare da lontano o magari in video chiamata.

Irama e la cover mancata di Cyrano firmata da Guccini

La sua corsa quindi continua grazie all’escamotage studiato da Amadeus e i suoi e confermato anche dagli altri big in gara. Il punto di domanda adesso è: cosa ne sarà della serata cover adesso? Lui stesso, parlando alla stampa e spiegando l’accaduto e il suo stato d’animo, ha fatto una riflessione dedicata proprio alla serata delle cover in cui avrebbe dovuto portare sul palco dell’Ariston la bellissima “Cyrano” di Guccini di cui proprio quest’ultimo aveva firmato l’intro. Per Irama sarebbe stata una benedizione da parte del cantautore nonché una grande emozione ma, a quanto pare, per lui sarà impossibile farlo. Non si capisce bene se adesso Irama sarà costretto a saltare l’esibizione di questa sera (o magari andrà di nuovo in onda con la sua registrazione) e cosa ne sarà di lui domani sera in occasione della finalissima che potrebbe vederlo addirittura vincitore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA