Irama scatenato a Sanremo 2025 con Lentamente ma nella prima serata il brano non decolla

Irama canta Lentamente a Sanremo 2025, lasciando felici e soddisfatti i fan di vecchia data. Lo stile è il solito, quello che lo contraddistingue. E lui si prende il palco tuffandosi appieno nelle atmosfere del suo brano. “Penso che la musica debba essere veicolata dal sentimento e dalla verità”, ha detto in una bella intervista a Radio2. E da questo punto di vista Irama è incontestabile perché anche in Lentamente mette tutto se stesso, lasciandosi trasportare dalle emozioni del brano.

I fan hanno accolto con entusiasmo la canzone scelta dall’ex talento di Amici e sono davvero numerosi i commenti positivi che spiccano sotto il video della sua esibizione pubblicato dalla Rai su YouTube. “Merita di vincere ogni volta che va a Sanremo”, scrive un fan di Irama. Commenti di questo tenore si moltiplicano con il passare delle ore, segno che il pubblico a casa può davvero aiutare il cantante a risalire la classifica.

Irama pronto a travolgere l’Ariston con Lentamente: la seconda esibizione a Sanremo 2025

Questa sera, giovedì 13 febbraio, Irama torna all’Ariston per la seconda serata ed una nuova esibizione sulle note di Lentamente. E’ pronto ad immergersi totalmente nella sua canzone, per interpretarla al meglio delle sue possibilità. E pazienza se alla fine non dovesse guadagnare posizioni, perché per Irama la partecipazione a Sanremo 2025 è di per sé già un grande traguardo.

“Sanremo è figo e bisogna viverselo così. E’ un po’ come fare psicoterapia, entri dentro un loop. E’ come un percorso e per uscirne ci vuole un po’. Poi Sanremo enfatizza tutto questo, è una seduta estrema”, ha detto. Ora è tempo di rimettere il microfono e di tornare sul palco. Il pubblico di Sanremo 2025 lo aspetta a braccia aperte…

