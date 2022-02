IRAMA SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 “OVUNQUE SARAI”/ Una dedica speciale…

“Ovunque sarai” di Irama è una dedica speciale ad una persona scomparsa, a cui ci si rivolge senza preoccuparsi se il sentimento sia ricambiato, anche perché l’amore è dare aspettarsi altro. Irama però manda questo messaggio con una chiave poetica, tirando in ballo gli elementi della terra, la forza dell’acqua e del vento ad esempio. Nel testo della canzone è presente anche il tema del viaggio, dell’attesa e del ritorno, di quello spazio in cui ci si ferma ad aspettare l’altra persona. C’è pure un elogio al suono del silenzio, in grado di far piangere rumore e di essere per questo riconoscibile. Quella di Irama è una canzone sulla perdita, la dedica ad una persona che non c’è più. (agg. di Silvana Palazzo)

IRAMA A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “OVUNQUE SARAI”: “SUPERFICIALE È CHI NON GIUDICA L’APPARENZA”

Irama con il testo della canzone “Ovunque sarai” è uno dei 25 big in gara al Festival di Sanremo 2022 e non ha esitato a raccontare tutte le sue sensazioni legate alla partecipazione alla kermesse canora. In particolare, come ha evidenziato ai microfoni di Rai Play, “Sanremo è una cosa iconica a livello italiano, è un orgoglio esserci. Il palco non fa paura, casomai a farla è tutta l’allure, tutto quello che c’è attorno. C’è una forte carica tutta la settimana, una follia travolgente. Archiviato Sanremo, ci sarà un progetto a cui tengo molto e al quale lavoro da un anno e mezzo o due”.

Se la vita di Irama fosse una canzone, “mi piacerebbe fosse ‘L’avvelenata’ di Francesco Guccini, perché è una canzone schietta, sincera, gentile, della serie ‘quando ci vuole, ci vuole’. La sincerità a me piace e trovo che sia una forma comportamentale reale, che non necessita di orpelli”. La pettinatura dell’artista, subisce spesso variazioni: “Amo cambiare, è la bellezza dell’arte che muta, cresce, stupisce. L’estetica fa parte della comunicazione, di come ci si vuole presentare. Oscar Wilde diceva che è superficiale chi non giudica l’apparenza e io sono d’accordo con lui”.

SIGNIFICATO TESTO “OVUNQUE SARAI” CANZONE SANREMO 2022, IRAMA: “ERO SUL TETTO DI UNA CASA E…”

A “Tv Sorrisi e Canzoni” Irama ha invece parlato della genesi del testo della canzone “Ovunque sarai”: “È un testo a cui tengo molto, che scrissi in Salento sul tetto di una casa, guardando il cielo e la terra, elementi naturali, e pensando a una persona, a una storia che mi porterò per sempre dentro. Ero lì, in una casa affittata con alcuni musicisti per fare musica, e volevo soltanto dire qualcosa di sincero, emozionarmi e raccontare. Stavo scrivendo una lettera, più che altro”.

Infine, come ha saputo Irama di essere stato scelto per Sanremo 2022? “Ero a casa, in quel momento, e l’ho scoperto anche io come molti altri mediante l’annuncio televisivo. Sono contento di poter partecipare e dire la mia su questo palco”. Lo riascoltiamo con interesse stasera, in occasione della terza puntata di Sanremo 2022, quando tornerà ad esibirsi con il testo della canzone “Ovunque sarai”.

