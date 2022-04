Irama/ Sul palco canterà Ovunque Sarai o 5 gocce con Rkomi?

Irama sarà tra i grandi protagonisti di Battiti Live, il viaggio della musica in onda stasera, 11 aprile 2022, su Italia 1. Al momento il cantante aspetta di partire con il proprio tour, che nonostante tutti gli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria partirà con il botto quest’estate, il primo luglio 2022 e finirà il 3 settembre con la data di chiusura al teatro Valle dei templi di Agrigento. Prima di cominciare però con il proprio tour estivo ci saranno quattro imperdibili concerti proprio nelle prossime settimane: sarà infatti a Mantova per la cosiddetta “data zero” il 24 aprile, a Roma il 26 aprile, a Napoli il 28 aprile e per concludere a Milano (Assago) il 30 aprile. Sicuramente il brano che canterà sarà Ovunque Sarai anche se tre giorni fa è uscito su tutte le piattaforme 5 gocce cantata insieme a Rkomi.

Irama, 31 dischi di platino e 4 d’oro

Irama ha partecipa nel 2016 al 67º Festival della canzone italiana di Sanremo tra le nuove proposte, portando in gara un singolo intitolato “Cosa resterà”. Il successo vero e proprio arriverà poi solo dopo la vittoria della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2018. Da qui Irama comincia la sua corsa verso un enorme successo che ancora oggi non vede una fine. Infatti ha recentemente partecipato ad ulteriori edizioni del festival di Sanremo, nel 2019, nel 2021 e nell’anno corrente. La recente edizione del 2021 è stata però molto particolare soprattutto per lui in quanto, nel pieno della pandemia Covid-19, a seguito di un contatto con un suo collaboratore che è purtroppo risultato positivo durante quelle serate, non ha potuto partecipare fisicamente ma solo grazie ad un video registrato durante le prove ufficiali del festival. Questo spiacevole inconveniente lo ha sicuramente danneggiato in quanto si sa che le prove non sono come le prime serate. Ma, nonostante questo, la canzone che portò in gara, “La ragazza con il cuore di latta” si sente ancora ora nelle principali radio italiane. Oltre ad Amici e a Sanremo, Irama ha vinto nel 2016 la quarta edizione del Summer Festival nella categoria giovani e nel 2018 un premio di Radio 105. Nel corso della sua carriera ha collezionato la bellezza di 31 dischi di platino e ben quattro dischi d’oro, vendendo oltre 2 milioni di unità certificate dalla FIMI.

La relazione con Giulia De Lellis

Per quanto riguarda invece la vita privata di Irama ha sicuramente fatto moltissimo scalpore, soprattutto tra i teenager, la relazione con la nota influencer Giulia De Lellis iniziata nel 2018 che però ancora ad oggi porta degli strascichi tra le numerosissime fan dei due che li vorrebbero rivedere insieme. Tutto iniziò con dei rumors che tra i due potesse esserci qualcosa, anche se però nessuno sapesse la verità. Il tutto fu confermato poi quando Giulia De Lellis raggiunse l’artista proprio all’Ariston. Nonostante sembrasse una bellissima favola romantica la loro storia non durò troppo. Ad oggi Giulia De Lellis e Irama sembra abbiano cambiato del tutto pagina e infatti, dal 2019 il cuore di Filippo appartiene ad una bellissima e famosissima modella, Victoria Stella Doritou, che ha origini di Cipro.

