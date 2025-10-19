Irama torna come giudice ad Amici 25: i recenti gossip con Mew e tutte le sue passate relazioni celebri

Domenica 19 ottobre, Irama farà ritorno nella sua “prima casa”, apparendo come giudice nella nuova puntata di Amici 25. Il cantante valuterà le esibizioni dei cantanti della Scuola, stilando una classifica che influenzerà le sfide della prossima settimana. Oltre alla musica, negli ultimi giorni si è parlato molto anche della sua vita privata. Il motivo? Sembra che l’artista stia vivendo un flirt con un altro volto noto di Amici: Mew, la cantante che due anni fa aveva abbandonato il programma a causa di problemi legati alla depressione, seguita dall’allora fidanzato Matthew, dal quale si è separata pochi mesi fa.

I due, infatti, sono stati avvistati insieme più volte e si sono scambiati segnali sospetti sui social, alimentando così il gossip che li ha messi al centro dell’attenzione del web, e non solo. Recentemente, Mew ha rilasciato un’intervista in cui non ha né confermato né smentito le indiscrezioni, spiegando però di non sentire il bisogno di avere una persona al suo fianco in questo momento e di stare bene anche da sola.

Irama ospite ad Amici: gli ultimi gossip del cantante

In passato, Irama ha avuto diverse relazioni note. La prima è stata con Giulia De Lellis nel 2018, durata pochi mesi, ma con la quale è rimasto in buoni rapporti. Successivamente è stato legato per un paio d’anni alla modella Victoria Stella Doritou, mentre fino a pochi mesi fa si era parlato di una relazione con la cantante venezuelana Elena Rose. Anche questa storia, però, sembrerebbe essere giunta al termine, visto che ora si parla di una possibile frequentazione con Mew.