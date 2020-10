Irama, video Crepe: cuore rotto per la fine di un amore/ Boom di like: “Pazzesco”

Irama è tornato con il nuovo singolo Crepe il cui videoclip, pubblicato su You Tube oggi, giovedì 8 ottobre, ha già conquistato tutti i fans del giovane cantautore. Con il suo stile particolare, nel video, Irama veste i panni di un ragazzo alle prese con la fine di una storia d’amore che non riesce ad accettare. A casa, solo, circondato da bottiglie di birra, rivede il viso della ragazza di cui è ancora innamorato e che non riesce a vedere in compagnia di un altro uomo. Nel videoclip, Irama incrocia lo sguardo della donna che ama in tram e, successivamente, la segue vedendola andare via in una macchina sportiva e di lusso insieme ad un altro ragazzo. Tornato a casa, si tuffa sul divano pronto a lasciarsi travolgere dai fumi dell’alcol, ma l’improvviso arrivo della ragazza cambia tutto.

IRAMA, IL VIDEOCLIP DI CREPE PIACE A TUTTI

Irama non sbaglia e fa ancora centro con il singolo Crepe e con il videoclip che, su You Tube, in poche ore, ha collezionato più di 55mila visualizzazioni. Tantissimi i complimenti che i fans hanno poi lasciato sulla profilo ufficiale di You Tube del cantautore. “Godiamoci questo inverno con questa meravigliosa canzone”, scrive un utente. “Non si può trovare cantante migliore. Riesci ad esprimere così tanto con un solo videoclip”, aggiunge un altro. E ancora: “E come sempre riesci a superare tutte le mie aspettative”, “è pazzesco come la musica possa far esprimere così tante emozioni. Ed è anche fantastico il modo in cui le spieghi e le fai capire. Filippo, davvero, tu hai un gran talento”. Sul suo nuovo progetto musicale che ha scelto d’intitolare Crepe, Irama, come fa sapere Mtv, dice: “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”.





